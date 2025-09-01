AnhHLV Pep Guardiola gây chú ý vì không bắt tay đồng nghiệp Fabian Hurzeler, sau khi Man City thua ngược chủ nhà Brighton 1-2 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Hurzeler bước ra khu kỹ thuật để bắt tay trọng tài bàn. Trong lúc ông đi về phía ban huấn luyện Man City, Guardiola giữ hai tay trong túi áo, hướng mắt ra chỗ khác rồi rảo bước vào trong sân. HLV 32 tuổi thấy vậy, ngay lập tức quay về phía cộng sự và ôm nhau chia vui. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV cho rằng HLV người Tây Ban Nha khó chịu vì thua trận thứ hai liên tiếp. "Pep rất niềm nở khi thắng, nhưng luôn cáu kỉnh khi thất bại", tài khoản Foucaultshadow1 bình luận trên mạng xã hội Reddit.

@Automatic_Pen8494 thì ám chỉ việc HLV 54 tuổi có xu hướng khen ngợi đối thủ sau các trận thắng, nhưng tỏ ra cáu kỉnh khi thua. Người này viết: "Bạn đã làm tốt khi bị Guardiola lờ đi. Còn khi ông ấy gọi đội bạn xuất sắc, thì coi như đã thất bại dài hạn. Chiến thắng tuyệt vời của Hurzeler".

@Self-righteous phản hồi rằng trông HLV Brighton còn vui hơn sau khi bị lờ đi chuyện bắt tay. Đây là mùa thứ hai liên tiếp Brighton thắng Man City 2-1 trên sân Falmer. Trong cả ba cuộc đấu trí với Guardiola, Hurzeler bất bại, với hai trận thắng, một hòa. "Hurzeler đã phá hủy Guardiola", @BlackGiroud viết.

Guardiola không bắt tay HLV Brighton sau trận thua Khoảnh khắc Guardiola không bắt tay với Hurzeler.

Đây không phải lần đầu Guardiola gây chú ý vì bỏ qua thủ tục sau trận. Năm 2014, khi còn dẫn Bayern, ông cũng không bắt tay HLV Caleb Porter của đội MLS All-Stars sau trận thua 1-2. Tháng 5/2025, Pep lại từ chối bắt tay thủ môn Dean Henderson sau trận chung kết FA Cup, khi Man City thua Crystal Palace.

Hurzeler sinh năm 1993 tại Mỹ, là HLV trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông trưởng thành từ lò đào tạo Bayern Munich, nhưng không nổi bật khi làm cầu thủ. Trước khi dẫn Brighton năm 2024, ông đưa St Pauli từ nhóm cầm đèn đỏ hạng hai Đức, lên chơi ở Bundesliga.

Trong trận thắng Man City hôm 31/8, Hurzeler đã xoay chuyển thế trận nhờ những thay đổi nhân sự hợp lý trong hiệp hai, đặc biệt là khi tung bốn cầu thủ vào thay người cùng lúc ở phút 60. Sau đó, James Milner ghi bàn gỡ hòa từ phạt đền, trước khi Brajan Gruda ấn định thắng lợi phút 89.

Hoàng An tổng hợp