Guardiola hướng tới kết thúc hoàn hảo ở Ngoại hạng Anh

AnhHLV Pep Guardiola khẳng định Man City cần thắng cả năm trận còn lại nếu muốn vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi hạ Burnley để chiếm đỉnh bảng.

Ở trận đấu sớm vòng 34, Man City thắng Burnley 1-0 nhờ bàn duy nhất của Erling Haaland. Họ qua đó chấm dứt chuỗi 26 vòng với 200 ngày giữ đỉnh bảng của Arsenal và lần đầu vươn lên dẫn đầu kể từ vòng mở màn ngày 21/8/2025.

Hai đội đang có cùng 70 điểm, hiệu số +37 qua 33 trận. Nhưng CLB thành Manchester xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn (66 so với 63). "Giờ chúng tôi hướng tới Cup FA, sau đó là 5 trận ở Ngoại hạng Anh. Cơ hội duy nhất để vô địch là phải thắng tất cả các trận", Guardiola nói sau trận đấu trên sân Turf Moor.

HLV Pep Guardiola (áo đen) phản ứng trong trận City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân Turf Moor, Burnley, Lancashire, Anh ngày 22/4/2026. Ảnh: Man City

Trận này, Man City dứt điểm 28 lần, tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 3,5. Nhưng Nico O’Reilly, Rayan Cherki, Savinho hay chính Haaland đều phung phí khiến Man City chỉ thắng tối thiểu. Theo Guardiola, trận đấu có nhiều thời điểm căng thẳng, đồng thời cho rằng đây là bài kiểm tra quan trọng cho các cầu thủ trong những tình huống áp lực. "Càng trải qua nhiều trận như thế này, các cầu thủ càng học được cách kiểm soát tốt hơn", ông nói. "Chúng tôi chơi rất tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội. Đáng lẽ có thể ghi thêm bàn. Nhưng nhìn chung là một trận đấu tuyệt vời".

Burnley 0-1 Man City

Trong bối cảnh Man City và Arsenal đang có cùng điểm, cuộc đua vô địch có thể được định đoạt bởi hiệu số bàn thắng bại. Nhưng Guardiola khẳng định không thất vọng vì Man City chỉ ghi một bàn. "Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Đây là trận đấu tuyệt vời, đặc biệt khi đội bóng vừa trải qua trận đấu rất khó khăn ba ngày trước", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. "Không có sự thất vọng. Vì sao tôi phải thất vọng? Chúng tôi đang dẫn đầu. Tất nhiên, chúng tôi có thể ghi thêm bàn, nhưng các cầu thủ đã làm tất cả".

HLV 55 tuổi cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Man City bị ảnh hưởng thể lực sau trận căng thẳng với Arsenal cuối tuần qua. "Tôi hoàn toàn không đồng ý. Hôm nay chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn cả trận gặp Arsenal. Đối thủ hôm nay cũng rất khó chịu, nhưng màn trình diễn của chúng tôi là rất tốt", ông bày tỏ.

Haaland mừng bàn duy nhất vào lưới Burnley. Ảnh: Man City

Tương tự ông thầy người Tây Ban Nha, Haaland không hài lòng khi bị hỏi về hiệu số bàn thắng bại. "Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và tôi hài lòng vì chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Những thứ khác không cần nghĩ tới", tiền đạo người Na Uy nói. "Chỉ cần thắng, dù bằng cách nào. 1-0 là điều tuyệt vời. Tôi không hiểu vì sao mọi người cứ hỏi về hiệu số. Chúng tôi đang đứng đầu bảng, hãy vui lên. Giờ là tập trung cho trận đấu tiếp theo. Quan trọng là chiến thắng, không phải số bàn thắng".

Cuối tuần này, trong khi Man City gặp Southampton ở bán kết Cup FA, Arsenal đấu Newcastle trên sân nhà và có cơ hội đòi lại đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo The Guardian, ESPN, Sky Sports)