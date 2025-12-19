Guardiola hẹn HLV Brentford đi cà phê để tranh luận

AnhHLV Pep Guardiola muốn tranh luận với đồng nghiệp Keith Andrews tại quán cà phê về tình huống gây tranh cãi trong trận Man City thắng Brentford 2-0 ở tứ kết Cup Liên đoàn.

Tình huống diễn ra ở đầu trận, khi tỷ số đang là 0-0. Kevin Schade có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng bị Abdukodir Khusanov phạm lỗi. Trọng tài chỉ rút thẻ vàng với hậu vệ Man City, bất chấp phản ứng của các thành viên Brentford.

Tình huống Abdukodir Khusanov phạm lỗi với Kevin Schade và nhận thẻ vàng, trong trận Man City thắng Brentford 2-0 ở tứ kết Cup Liên đoàn trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 17/12/2025.

Sau trận, HLV Keith Andrews của Brentford cho rằng đây là khoảnh khắc quan trọng ảnh hưởng tới cục diện trận đấu và Khusanov đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu. Sau khi cầu thủ người Uzbekistan thoát thẻ đỏ, Man City ghi hai bàn do công của Rayan Cherki và Savinho, giành vé vào bán kết.

"Đó là tình huống xảy ra từ phút 15 hay 16. Tôi thường bênh vực các trọng tài, nhưng lần này tôi nghĩ họ đã sai", Andrews nói. "Giải thích rằng tình huống quá xa khung thành là không thuyết phục. Nếu Schade vượt qua, đó là cơ hội ghi bàn rõ ràng".

Brentford tiếp tục ở lại Manchester để chuẩn bị cho trận gặp Wolves ở vòng 17 Ngoại hạng Anh ngày 20/12, và được cho là sẽ sử dụng trung tâm huấn luyện City Football Academy (CFA) của Man City.

Khi được hỏi về phát biểu của Andrews, Guardiola nửa đùa nửa thật: "Ngày mai ở sân tập, tôi mời anh ấy ra quán cà phê và chúng tôi sẽ thảo luận về tình huống đó".

HLV Pep Guardiola (phải) bắt tay Keith Andrews sau trận. Ảnh: Independent

Guardiola cũng cho biết ông hài lòng khi có thể xoay tua đội hình và cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi trong bối cảnh Man City đang bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. HLV 54 tuổi đánh giá cao tinh thần tập trung của toàn đội, kể cả những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. "Erling Haaland, Ruben Dias và một số cầu thủ khác thi đấu liên tục và cần được sẵn sàng về thể trạng", ông nói. "Lịch thi đấu phía trước thực sự điên rồ".

Trước Brentford, Guardiola thực hiện tới bảy sự thay đổi trong đội hình xuất phát trận thắng Crystal Palace 3-0 tại Ngoại hạng Anh, trong đó Nico O’Reilly, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez và Rayan Cherki tiếp tục đá chính. John Stones, Rodri, Jeremy Doku vắng mặt vì chấn thương, còn Omar Marmoush (Ai Cập) và Rayan Ait-Nouri (Algeria) đã trở về hội quân cùng đội tuyển dự Cup châu Phi.

Theo kết quả bốc thăm, Man City sẽ gặp đương kim vô địch Newcastle ở bán kết Cup Liên đoàn. Lượt đi dự kiến tổ chức trong tuần bắt đầu từ ngày 12/1/2026 tại St James’ Park, trước khi hai đội tái đấu tại Etihad vào tuần bắt đầu từ ngày 2/2.

Cup Liên đoàn còn một trận tứ kết giữa Arsenal và Crystal Palace trên sân Emirates ngày 23/12. Đội thắng sẽ gặp Chelsea ở bán kết.

Hồng Duy