Man City phả hơi nóng vào Arsenal

AnhErling Haaland và Phil Foden cùng ghi bàn giúp Man City thắng chủ nhà Crystal Palace 3-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh, qua đó rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm.

Hiệp một, Crystal Palace thi đấu nhỉnh hơn khi dứt điểm 7 lần và đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,01 - so với 2 và 0,20 của Man City. Nhưng chủ nhà phung phí, khi Yeremy Pino sút dội xà trong thế đối mặt hay Adam Wharton dứt điểm một chạm từ rìa vòng cấm vọt xà.

Erling Haaland (phải) và Phil Foden cùng ghi bàn trong trận Man City thắng Crystal Palace 3-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 14/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Man City thể hiện bộ mặt lỳ lợm, chờ thời cơ rồi phản đòn ở phút 41. Từ quả tạt bên cánh phải của Matheus Nunes, Erling Haaland bật cao đánh đầu chéo góc, đưa bóng ngoài tầm với của thủ thành Dean Henderson. Có 25 đường chuyền trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Haaland, nhiều nhất đối với một bàn thắng của Man City tại Ngoại hạng Anh kể từ pha lập công của Rodri trước West Ham hồi tháng 5/2024 (31 đường chuyền).

Kịch bản tương tự diễn ra hiệp hai. Crystal Palace phung phí cơ hội khi Adam Wharton sút dội cột ở phút 48 và phải trả giá. Phút 69, nhận đường chuyền của Rayan Cherki, Phil Foden dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chéo góc, nhân đôi cách biệt. Cherki có pha kiến tạo thứ sáu - nhiều nhất giải, còn Foden nâng thành tích lên bảy bàn.

Phút 87, hai cầu thủ Crystal Palace không hiểu ý, để cầu thủ vào thay người Savinho cướp bóng và tăng tốc từ phần sân nhà. Tiền đạo người Brazil xộc vào vòng cấm, bị Dean Henderson phạm lỗi và mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Haaland sút chìm về góc phải, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0. Trung phong người Na Uy tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 17 bàn, bỏ xa người đứng sau là Igor Thiago (Brentford) tới sáu bàn.

Morgan Rogers (áo trắng) ghi bàn ấn định tỷ số trong trận Aston Villa thắng West Ham 3-0 trên sân vận động London, London, Anh ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Aston Villa tiếp đà thăng hoa với chiến thắng 3-2 trên sân West Ham. Aston Villa thắng 10 trong số 11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, gồm 6 trận gần nhất toàn thắng - chuỗi thắng dài nhất của họ trong lịch sử giải.

Những kết quả này "đốt nóng" cuộc đua vô địch. Arsenal vẫn dẫn đầu với 36 điểm, nhưng chỉ hơn Man City hai điểm và Aston Villa ba điểm. Vòng tới, "Pháo thủ" làm khách của Everton, Man City gặp West Ham còn Aston Villa đại chiến Man Utd.

Tottenham thì gây thất vọng với thảm bại 0-3 trước chủ nhà Nottingham Forest. "Gà trống" thắng 6, hòa 4, thua 6 và mới giành 22 điểm qua 16 vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này. Lần gần nhất họ có thành tích kém hơn qua cùng kỳ một mùa giải VĐQG là mùa 2008-2009, với 18 điểm.

Hồng Duy