Guardiola: 'Haaland không cần tham gia vào lối chơi để ghi nhiều bàn'

AnhHLV Pep Guardiola ca ngợi kỹ năng ghi bàn ngày càng hoàn thiện của Erling Haaland - tiền đạo lập cú đúp trong trận thắng Burnley 5-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

"Những con số của cậu ấy thật điên rồ. Chúng tôi hay đùa với nhau, nhưng rõ ràng thống kê là không thể tin nổi," Guardiola nói sau trận đấu trên sân Etihad ngày 27/9. "Haaland là nhân tố cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Thủ môn của Burnley có vài pha cản phá xuất sắc, nhưng chúng tôi luôn có cảm giác Haaland sẽ ghi bàn. Ngay cả khi ít tham gia lối chơi, cậu ấy vẫn có bốn cơ hội rõ rệt. Haaland là mẫu tiền đạo như vậy".

Trận này, Haaland ghi hai bàn với những cú sút chân trái cận thành, giúp Man City thắng đậm nhất từ đầu mùa tính trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Na Uy cũng nâng thành tích lên 13 bàn cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Haaland ăn mừng trong trận Man City thắng Burnley 5-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 27/9. Ảnh: Man City

Kể từ khi đầu quân cho Man City năm 2022, Haaland đã có 133 bàn qua 153 trận, vượt qua Billy Gillespie và Fred Tilson để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 9 lịch sử CLB. Anh còn vượt qua Ole Gunnar Solskjaer để trở thành cầu thủ Na Uy ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh, với 93 bàn qua 103 trận.

Ngoài ra, chân sút 25 tuổi có 52 bàn qua 51 lần ra sân tại Etihad, vượt thành tích 51 bàn của Raheem Sterling và chỉ còn kém Sergio Aguero (106 bàn qua 142 trận). Anh còn vừa lập kỷ lục ở Champions League khi trở thành người cán mốc 50 bàn nhanh nhất, chỉ sau 49 trận, trong trận thắng Napoli 2-0 hồi đầu tháng.

Việc Haaland bình phục chấn thương lưng giúp hàng công Man City lấy lại sự sắc bén, trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua giai đoạn chững lại với hai trận thua liên tiếp trước Tottenham và Brighton. "Chúng tôi đang tạo dựng một tinh thần đồng đội tốt", Guardiola nói thêm. "Kể từ trận gặp Man Utd, tôi thấy một ngôn ngữ cơ thể khác, ngay cả khi không chơi tốt trước Arsenal, cách đội phòng ngự và hỗ trợ lẫn nhau là chìa khóa quan trọng nhất".

Jeremy Doku (giữa) đi bóng trong trận thắng Burnley. Ảnh: AMA

Ba bàn còn lại của Man City hôm qua được ghi bởi cú vô lê đẹp mắt của Matheus Nunes và hai pha phản lưới nhà của Maxime Esteve. Theo Guardiola, Jeremy Doku - dù không ghi bàn - là nhân tố thay đổi cục diện trận đấu. Ngôi sao người Bỉ góp công trực tiếp vào bàn mở tỷ số, khiến Esteve phản lưới rồi kiến tạo cho Haaland lập công, đồng thời liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Burnley thực tế không dễ bị khuất phục. Đội khách gỡ hòa nhờ công Jaidon Anthony ở phút 38 và có những cơ hội vươn lên dẫn trước, trước khi Man City bùng nổ ở hiệp hai. Vì thế, HLV Scott Parker cho rằng tỷ số 1-5 có phần phũ phàng. Ông nói: "Trong 60, 70 phút chúng tôi đã thi đấu tốt. Đội đã phòng ngự và kiểm soát bóng rất tốt. Nhưng chỉ cần một vài khoảnh khắc ở Etihad, trận đấu có thể tuột khỏi tay. Dù vậy, nếu chúng tôi cứ chơi như hôm nay, Burnley sẽ cực kỳ cạnh tranh trong mùa này".

Hồng Duy (theo Man City, ESPN)