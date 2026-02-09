Guardiola cảnh báo Arsenal

AnhHLV Pep Guardiola khẳng định Man City vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ trước Arsenal trong cuộc đua vô địch, sau khi thắng Liverpool 2-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu sớm, Arsenal đè bẹp Sunderland 3-0 để tạo khoảng cách 9 điểm phía đỉnh bảng. Nhưng Man City vượt qua sức ép khi ngược dòng hạ Liverpool để rút ngắn cách biệt xuống sáu điểm.

"Chúng tôi kém 6 điểm. Đó là khoảng cách lớn, nhưng rất nhiều điều có thể xảy ra. 13 trận đấu là quãng thời gian dài", Guardiola nói sau trận, đồng thời nhấn mạnh lịch thi đấu dày đặc phía trước với Cup FA, chung kết Cup Liên đoàn, Champions League và nguy cơ chấn thương sẽ tạo ra nhiều biến số.

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận Man City thắng Liverpool 2-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 8/2/2026. Ảnh: AFP

Ở vòng 26 Ngoại hạng Anh ngày 11/2, nếu thắng Fulham trên sân nhà Etihad, Man City sẽ tạm thu hẹp khoảng cách xuống ba điểm. Khi đó, Arsenal sẽ chịu áp lực trong chuyến làm khách trên sân Brentford sau đó một ngày.

Guardiola cho rằng áp lực ở giai đoạn nước rút có thể khiến Arsenal sảy chân. "Điều quan trọng là chúng tôi phải bám sát họ, tạo áp lực liên tục và tận dụng nếu Arsenal mắc sai lầm. Chúng tôi còn trận gặp họ trên sân nhà và tất nhiên phải thắng", ông nói, nhắc đến màn đại chiến tại Etihad ngày 18/4.

Theo nhà cầm quân người Catalonia, sự cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh không chỉ đến từ nhóm đầu bảng. "Còn những đội đang đua suất châu Âu, những đội phải chiến đấu trụ hạng", ông nói. "Khi gặp các đội ở nhóm cuối bảng, họ sẽ chơi với 200% sức lực để trụ hạng. Đó luôn là những trận đấu thực sự khó khăn. Với kinh nghiệm của tôi, 13 trận là thời gian rất dài. Giai đoạn nước rút này cực kỳ khó, nhưng điều quan trọng là phải luôn ở trong cuộc đua".

Trên sân Anfield hôm 8/2, Liverpool mở tỷ số nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai. Sau đó, Erling Haaland tỏa sáng khi kiến tạo cho Bernardo Silva đá nối quân bình tỷ số, rồi ghi bàn phạt đền nâng tỷ số lên 2-1.

Man City tưởng như đã ấn định chiến thắng 3-1 khi Rayan Cherki sút tung lưới Liverpool từ giữa sân ở phút bù thứ 10. Tuy nhiên, VAR xác định Szoboszlai đã phạm lỗi với Haaland trước đó. Vì thế, trọng tài Craig Pawson khước từ bàn và rút thẻ đỏ với tiền vệ Liverpool vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt, dù bóng đã đi vào lưới.

Guardiola không đồng tình với quyết định này. "Thường thì có rất nhiều pha kéo áo như vậy trong trận đấu và trọng tài vẫn cho chơi tiếp. Chỉ cần công nhận bàn thắng, tiếp tục trận đấu và để Szoboszlai ở lại sân", HLV 55 tuổi nói.

Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Man City mới thắng tại Anfield. Đây cũng là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Man City đánh bại Liverpool cả hai lượt trong một mùa giải. Ở giai đoạn một, CLB thành Manchester thắng 3-0 tại Etihad.

"Rất khó khăn. Anfield là Anfield", Guardiola nói. "Truyền thống, lịch sử, khán đài ở đây luôn tạo ra áp lực lớn. Mọi thứ có cảm giác nhỏ hơn, chật chội hơn, mặt sân cũng không rộng như ở Etihad. Liverpool có những cầu thủ chất lượng và mọi thứ ở đây đều rất khó".

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)