Guardiola bực mình trước tin đồn bị Enzo Maresca thay thế tại Man City

AnhPep Guardiola tỏ vẻ ngán ngẩm trước những câu hỏi về tương lai, giữa những tin đồn về việc Enzo Maresca – người vừa bị Chelsea sa thải – sẽ thay thế ông ở Man City.

Man City sẽ đối đầu Chelsea ngày 5/1 trong bối cảnh Maresca vừa bị sa thải hôm thứ Năm, kéo theo những tin đồn rằng HLV người Italy đã thảo luận với đội chủ sân Etihad về việc kế nhiệm Guardiola trong tương lai. Với hợp đồng còn thời hạn đến hè 2027, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trả lời hài hước khi liên tục phải đối mặt với những suy đoán về tương lai.

"Lạy Chúa, tôi vẫn còn hợp đồng, tôi đã nói điều này cả tỷ lần rồi", Guardiola nói trong cuộc họp báo tối 2/1. "Tôi biết các anh đã phát chán tôi sau 10 năm ở đây. Các anh muốn tôi rời đi chứ gì? Chắc chắn là vậy rồi. Các anh muốn sa thải tôi à? Lương của tôi cao lắm đấy, nên tôi vẫn sẽ ở đây thêm một năm nữa".

Guardiola bực mình trước tin đồn Enzo Maresca thay thế tại Man City Guardiola phản ứng trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến Maresca ngày 2/1.

HLV 54 tuổi sau đó bác bỏ những đồn đoán rằng ông sẽ rời Man City vào mùa hè này để nhường chỗ cho người bạn và cũng là cựu trợ lý Maresca. Ông thậm chí còn lấy uy tín của bản thân ra đảm bảo rằng sẽ cam kết hợp đồng với CLB, dù không nói rõ có cam kết lâu dài.

"Các anh biết đấy, một ngày nào đó tôi sẽ đi", Guardiola khẳng định. "Tôi hứa. Nhưng hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng, tôi đang hạnh phúc và muốn chiến đấu cùng đội bóng của mình. Ban lãnh đạo tôn trọng tôi. Họ đã chứng minh điều đó vào mùa trước khi CLB không thắng nổi trận nào suốt 2-3 tháng. Họ vẫn ủng hộ tôi. Vậy tôi còn có thể làm gì hơn? Hiện tôi còn một năm hợp đồng, tôi thích ở đây, vì vậy hãy chờ xem. Chẳng lẽ uy tín của tôi bằng không sao?".

Khi bị dồn ép và yêu cầu đưa ra "cập nhật" về tương lai tại Man City, Guardiola đáp trả: "Tại sao tôi phải cập nhật cho các anh? Đó chỉ là tin đồn. Vậy nên xin lỗi nhé, tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó".

Maresca (phải) từng là trợ lý của Guardiola ở Man City.

Việc Maresca bất ngờ bị sa thải cũng là dịp để Guardiola chiêm nghiệm về sự ủng hộ mà các ông chủ Man City dành cho ông suốt gần một thập kỷ qua. Xét trong cùng quãng thời gian đó, Chelsea đang tìm kiếm vị HLV chính thức thứ 9. "Tôi chỉ có thể nói rằng, theo quan điểm của tôi, Chelsea đã mất đi một HLV và một con người xuất sắc", Guardiola nói. "Nhưng đó là quyết định từ thượng tầng Chelsea, tôi không có ý kiến gì. Bóng đá luôn đầy rẫy bất ngờ. Tất cả những gì tôi có thể xác nhận là tôi đã và đang cực kỳ may mắn khi được làm việc tại CLB này. Man City của tôi thật đặc biệt".

Guardiola cũng ý thức được rằng Chelsea tuy không còn Maresca dẫn dắt sẽ khiến trận đấu tới vốn đã khó khăn lại càng trở nên khó lường hơn. "Bạn sẽ không biết đối thủ định làm gì vì tôi chẳng rõ họ sẽ triển khai lối chơi ra sao", Guardiola nhận định. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chelsea vốn luôn nguy hiểm. Và ở Ngoại hạng Anh, mọi trận đấu đều tiềm ẩn rủi ro".

Hoàng Thông tổng hợp