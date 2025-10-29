Guardiola: 'Bóng đá thời Stoke City đã trở lại'

AnhHLV Pep Guardiola ví von Ngoại hạng Anh hiện tại như một giải đấu của Stoke City, khi các đội ngày càng phụ thuộc vào bóng chết và tranh chấp thể lực.

"Giờ đây, đi sân nào tôi cũng thấy như đang đấu với Stoke City của Tony Pulis", Guardiola nói ngày 28/10 trong buổi họp báo trước trận gặp Swansea ở vòng bốn Cup Liên đoàn. "Các đội ném biên như đá phạt góc, nhồi bóng vào vòng cấm với 10 người".

Stoke City vốn là đội bóng trung bình, từng góp mặt ở Ngoại hạng Anh. Dưới thời HLV Pulis, có đến 43,1% số bàn của họ trong giai đoạn 2008-2013 đến từ các pha cố định, không tính phạt đền (81 trong số 188 bàn). CLB này cũng ghi nhiều bàn từ những cú ném biên có thể đưa bóng đi xa tới 40 mét của Rory Delap.

Stoke City từng ghi nhiều bàn tại Ngoại hạng Anh từ những cú ném biên xa của Rory Delap. Ảnh: Shutterstock

Guardiola nhắc lại giai đoạn đầu mới làm việc tại Anh, khi chỉ vài đội như Burnley hay Stoke City theo đuổi lối đá trực diện, thiên về bóng dài và thể lực. "Ngày đó, Arsene Wenger từng than rằng đến sân Stoke là một cực hình", HLV 54 tuổi cười và nói. "Còn bây giờ thì tuần nào cũng thế. Ngoại hạng Anh đã thay đổi rồi, và chúng ta phải thích nghi".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau đó đề cập đến việc Brentford vừa thắng Liverpool 3-2 nhờ lối đá đang thịnh hành này. Trong đó, họ ghi bàn mở tỷ số từ quả ném biên cực mạnh của Michael Kayode, trước khi Kristoffer Ajer đánh đầu nối để Dango Ouattara vô-lê cận thành. Sau trận, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool chưa tìm ra cách khắc chế lối đá bóng dài của các đối thủ.

"Xem lại trận Brentford - Liverpool, cầu thủ Michael Kayode gần như đưa mọi quả ném biên vào khu vực cấm. Anh ta còn được bầu là Cầu thủ hay nhất trận", Guardiola nói.

Mùa này, gần 19% số bàn thắng ở Ngoại hạng Anh đến từ các pha phạt góc - tỷ lệ cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, nổi bật là đội dẫn đầu bảng Arsenal với 11 bàn - chiếm đến 69% tổng số bàn thắng của họ từ đầu mùa.

Guardiola khẳng định ông tôn trọng mọi triết lý huấn luyện, nhưng vẫn trung thành với cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng và tấn công chủ động. "Chúng tôi là đội duy nhất chỉ ghi bàn từ bóng sống", ông nói. "Tôi không ngây thơ tới mức bỏ qua tầm quan trọng của bóng chết, nhưng trọng tâm của tôi luôn là chơi tốt hơn, tấn công tốt hơn và tạo ra cơ hội rõ ràng. Đó là thứ tôi làm trong cả sự nghiệp".

Dù vậy, Guardiola thừa nhận Man City phải cải thiện khả năng kiểm soát để giảm số tình huống cố định nguy hiểm. Cuối tuần qua, họ thua 0-1 trên sân Aston Villa khi để Matty Cash chọc thủng lưới, cũng xuất phát từ pha phạt góc. "Cách tốt nhất để phòng ngự những trận kiểu đó là đừng để bị phạt góc hay mất bóng hai", Guardiola nói. "Điều đó đòi hỏi bạn phải kiểm soát bóng cực tốt".

HLV Guardiola phản ứng trong trận Man City thua Aston Villa 0-1 trên sân Villa Park, thành phố Birmingham, Vương quốc Anh, vòng 9 Ngoại hạng Anh ngày 26/10/2025. Ảnh: PA

Dù không chỉ trích trực tiếp, Guardiola hàm ý rằng việc Ngoại hạng Anh đang trở nên nặng về tranh chấp khiến chất lượng kỹ thuật có phần giảm. Số bàn trung bình mỗi trận hiện chỉ đạt 2,6 - thấp nhất từ năm 2017, trong khi thời lượng bóng thực tế lăn trên sân chỉ hơn 55 phút.

"Chúng tôi vẫn mơ chơi bóng theo cách của mình", ông khẳng định. "Nhưng phải thực tế rằng, ngày nay bóng chết là một thứ vũ khí mạnh. Chúng tôi cũng có chuyên gia riêng cho các tình huống này - James French, người đã giúp đội xử lý rất tốt khi gặp Brentford và Arsenal. Còn lại, tôi sẽ tiếp tục làm điều tôi tin: chơi thứ bóng đá đẹp và hiệu quả".

Hồng Duy (theo Daily Mail)