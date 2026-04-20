Guardiola: 'Arsenal vẫn giữ đỉnh bảng'

AnhHLV Pep Guardiola kêu gọi các học trò không mất tập trung, sau khi Man City thắng Arsenal 2-1 và nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng trước Arsenal giúp Man City chỉ còn kém đối thủ ba điểm, khi vẫn còn trong tay một trận chưa đá. "Điều đó mang lại hy vọng", HLV Pep Guardiola nói sau trận. "Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy tận hưởng khoảnh khắc này nhưng đừng mất tập trung, vì chúng ta còn ba hoặc bốn tuần dài phía trước".

Trên sân Etihad tối 19/4, hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng. Bàn mở tỷ số tuyệt đẹp ở phút 16 của Rayan Cherki nhanh chóng bị san bằng bởi tình huống Kai Havertz chặn cú phá bóng của Gianluigi Donnarumma, trước khi Erling Haaland ấn định chiến thắng bằng pha dứt điểm cận thành trong hiệp hai. Sau trận, HLV Guardiola ca ngợi đối thủ, cho rằng Arsenal chơi tốt và đã cùng Man City tạo nên một màn quảng bá tuyệt vời cho bóng đá trên toàn thế giới.

HLV Guardiola mừng chiến thắng, sau trận Man City gặp Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 19/4. Ảnh: Reuters

"Mọi người nói chúng tôi đang có đà, nhưng khi nhìn cách Arsenal thi đấu, họ là một đội bóng phi thường", Guardiola nói thêm, khi lần thứ hai hạ Arsenal trong một tháng. Lần trước là chung kết Cup Liên đoàn. "Nếu không, bạn không thể dẫn đầu Ngoại hạng Anh suốt mùa và bất bại ở Champions League. Đánh bại họ một lần đã khó, chứ đừng nói hai lần. Ai đang dẫn đầu giải? Không phải chúng tôi. Hiệu số của họ cũng tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi có hy vọng và vẫn còn cơ hội chiến đấu đến cùng".

Hiệu số bàn thắng bại của Arsenal là +37, còn Man City là +36 và họ có cơ hội cải thiện khi làm khách trên sân đội áp chót Burnley vào thứ Tư. Sau đó, năm trận cuối của Man City lần lượt là Everton (sân khách), Brentford (sân nhà), Bournemouth (sân khách), rồi Crystal Palace và Aston Villa (đều sân nhà).

Trận tiếp theo của Arsenal là gặp Newcastle trên sân nhà vào thứ Bảy, sau đó là Fulham (sân nhà), West Ham (sân khách), Burnley (sân nhà) và Crystal Palace (sân khách).

Trận đại chiến ngày 19/4 chứng kiến Haaland đối đầu nảy lửa, liên tục va chạm với trung vệ Gabriel Magalhaes, người có phần may mắn khi không bị truất quyền thi đấu sau tình huống húc đầu vào tiền đạo Na Uy. Haaland nói về tình huống đó: "Nếu tôi ngã xuống - điều mà tôi sẽ không làm trừ khi bị tấn công thực sự - có lẽ đó đã là thẻ đỏ. Nhưng mọi chuyện là vậy. Từ giờ mỗi trận đều là chung kết. Chúng tôi cần tập trung, giữ sự khiêm tốn và hướng tới trận tiếp theo".

Haaland, người từng nói Arsenal "hãy khiêm tốn" sau trận hòa mùa trước, không giấu sự hân hoan với bàn quyết định sau khi vượt qua Gabriel ở hiệp hai. "Tôi khá hài lòng. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi và là chiến thắng lớn", Haaland nói sau trận. "Lúc nào cũng vậy, rất nhiều va chạm với Gabriel. Tôi ghi bàn và đã thắng trong khoảnh khắc quyết định đó. Còn việc tôi có thắng cả cuộc đối đầu hay không thì để người khác đánh giá".

