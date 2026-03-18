Guardiola: 'Ai cũng muốn tôi bị sa thải'

AnhHLV Pep Guardiola bác bỏ khả năng chia tay Man City sau khi đội bóng bị Real loại khỏi Champions League, đồng thời tin tưởng vào triển vọng tích cực mùa tới.

Man City thua 1-2 ở lượt về trên sân Etihad và thất bại chung cuộc 1-5, qua đó bị Real loại khỏi đấu trường châu Âu năm thứ ba liên tiếp. Trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn về tương lai của Guardiola sau hè 2026, thất bại này có thể là trận cuối cùng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha tại Champions League.

Tuy nhiên, khi được hỏi về kế hoạch cá nhân, Guardiola không đưa ra câu trả lời cụ thể mà nhấn mạnh triển vọng của đội bóng ở mùa tới.

"Ồ, ai cũng muốn tôi bị sa thải đúng không?! Trời ơi!" Guardiola nói sau trận thua Man City. "Một ngày nào đó tôi sẽ đến đây và nói 'tạm biệt', nhưng hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng một năm. Tương lai sẽ tươi sáng và mùa sau chúng tôi sẽ trở lại".

HLV Pep Guardiola phản ứng ngoài đường biên trong trận Man City thua Real 1-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Etihad, Manchester ngày 17/3. Ảnh: AP

Trên sân Etihad hôm 17/3, Man City nhập cuộc tốt, tạo nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng thế trận thay đổi sau khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ vì dùng tay cản cú đá của Vinicius trên vạch vôi ở phút 20. Real được hưởng phạt đền và Vinicius tận dụng để mở tỷ số.

Erling Haaland quân bình tỷ số ngay trước giờ nghỉ, nhem nhóm hy vọng cho Man City. Sang hiệp hai, chủ nhà có thêm hai lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị. Đến phút bù, Vinicius hoàn tất cú đúp, khiến Man City bị loại với tổng tỷ số 1-5.

Guardiola bảo vệ Silva, cho rằng tình huống thẻ đỏ không phải sai lầm mà là phản xạ tự nhiên. "Điều đó có thể tránh được, nhưng tôi sẽ không bao giờ trách cầu thủ của mình", ông nói. "Tôi chỉ tiếc là chúng tôi không được chơi 11 đấu 11 như cách đã khởi đầu. Nhưng bóng đá là vậy. Real là đội bóng xuất sắc, luôn trừng phạt sai lầm của đối thủ".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng rơi vào thế khó. "Bị dẫn 3-0 rồi 4-0 khi chỉ còn 10 người là điều gần như không thể đảo ngược. Nhưng các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần chiến đấu", ông bày tỏ.

HLV 55 tuổi tin thất bại này sẽ giúp đội bóng trưởng thành hơn, đặc biệt với những cầu thủ lần đầu dự Champions League, như Abdukodir Khusanov, Rayan Cherki hay Antoine Semenyo. "Chúng tôi sẽ học hỏi. Bóng đá là thử thách", ông nói tiếp. "Tôi thấy nhiều tín hiệu tích cực. Những gì chúng tôi thể hiện trong 15-20 phút đầu trận cho thấy bản sắc của đội. Nếu là 11 đấu 11, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và trở lại".

Haaland nhường chỗ cho Omar Marmoush ngay phút 57, khi Man City cần ghi thêm ba bàn. Guardiola xác nhận đây là quyết định chiến thuật và tiền đạo người Na Uy vẫn đủ thể lực cho trận gặp Arsenal ở chung kêt Cup Liên đoàn ngày 22/3.

Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)