Guardiola: 'Ai ăn quá nhiều sẽ bị loại'

AnhHLV Pep Guardiola cảnh báo các cầu thủ về nguy cơ tăng cân do ăn quá nhiều trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh.

"Ngay khi họ trở lại sau ba ngày nghỉ, tôi sẽ kiểm tra", Guardiola nói với Sports Mail hôm 22/12. "Họ có thể ăn, nhưng tôi phải kiểm soát. Tôi phải chọn đội hình cho trận gặp Nottingham Forest vào ngày 27/12. Hãy tưởng tượng một cầu thủ đang hoàn hảo nhưng tăng thêm ba cân. Anh ta sẽ ở lại Manchester và không đến Nottingham".

Guardiola đưa ra cảnh báo về thể trạng cầu thủ giữa lúc xuất hiện clip quay cảnh Erling Haaland, cầu thủ ghi 149 bàn cho Man City hơn hai năm qua, ăn thịt nướng trong phòng thay đồ sau trận thắng West Ham 3-0 hôm 20/12. Một số CĐV đùa rằng HLV người Tây Ban Nha đang chờ để kiểm tra lại cân nặng của học trò cưng.

Guardiola chỉ đạo trong trận Man City thắng West Ham ở vòng 17 Ngoại hạng Anh hôm 20/12. Ảnh: AFP

Theo Guardiola, khác biệt, dù rất nhỏ, cũng có thể quyết định trận đấu. Do đó, ông rất chú trọng đến thể trạng cầu thủ sau giai đoạn nghỉ lễ. Bên cạnh yếu tố cơ bắp, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn muốn cầu thủ chơi tốt theo đúng ý đồ chiến thuật. Những yếu tố này là nền tảng để ông thường xuyên gặt hái thành công trong gần 20 năm làm HLV.

"Một trong những điểm mạnh của các đội bóng mà tôi dẫn dắt, bắt đầu từ Barca B, là chạy như một con thú. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, mà còn phải chơi tốt hơn đối thủ", Guardiola nói.

Guardiola bắt đầu sự nghiệp HLV tại Barca B vào năm 2007, rồi vô địch giải hạng Tư Tây Ban Nha ngay mùa đầu tiên. Sau khi lên dẫn dắt đội một Barca vào năm 2008, Guardiola lập tức tiến vào hàng ngũ HLV hàng đầu, giành 14 danh hiệu trong 4 năm, gồm hai Champions League và ba La Liga liên tiếp.

Năm 2013, Guardiola tới Bayern và giành 7 danh hiệu. Năm 2016, ông chuyển sang Man City và giành 18 danh hiệu, trong đó có một Champions League và 6 Ngoại hạng Anh. Với 40 danh hiệu, Guardiola là HLV giàu thành tích thứ hai trong lịch sử bóng đá. Alex Ferguson, cựu HLV của Man Utd, vẫn dẫn đầu với 49 danh hiệu.

Thanh Quý (theo Daily Mail)