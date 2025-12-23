Haaland ăn mừng sau khi qua mặt Ronaldo

AnhErling Haaland tự thưởng cho bản thân một miếng thịt nướng sau khi vượt qua Cristiano Ronaldo về số bàn Ngoại hạng Anh.

Trong trận Man City thắng West Ham 3-0 hôm 20/12, Haaland lập cú đúp, đồng thời nâng thành tích Ngoại hạng Anh lên 104 bàn. Tiền đạo người Na Uy vượt qua Cristiano Ronaldo, siêu sao ghi 103 bàn cho Man Utd trong hai giai đoạn 2003-2009 và 2021-2022.

Ngay sau trận đấu, Haaland tự thưởng cho bản thân một miếng thịt nướng và quay lại clip trong phòng thay đồ. Khi tài khoản Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đăng lên vào ngày 22/12, đoạn ăn mừng thu hút gần 400.000 lượt xem. "Haaland đang ăn thịt cả giải đấu", tài khoản viết.

Haaland ăn thịt nướng sau khi qua mặt Ronaldo Haaland ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận Man City 3-0 West Ham.

Nhiều người thích thú với thành tích ghi bàn ấn tượng và việc Haaland ăn mừng ngay trong phòng thay đồ. Họ khẳng định tiền đạo 25 tuổi có quyền làm vậy sau khi đạt mốc 100 bàn sớm nhất, ghi 19 bàn đầu mùa này và biến Ngoại hạng Anh trở thành một giải ngon ăn. "Bữa tiệc của Haaland không bao giờ kết thúc", một CĐV viết.

Một số người thì đùa rằng Haaland sẽ tăng từ ba đến 10 kg vì ăn Giáng Sinh sớm, thậm chí có thể phải nghỉ trận tiếp theo gặp Nottingham Forest vì quá nặng. "HLV Pep Guardiola đang chờ để kiểm tra lại trọng lượng của Haaland", một người viết.

Haaland gia nhập Man City từ Dortmund tháng 7/2023. Kể từ đó, tiền đạo người Na Uy trở thành "cỗ máy" ghi bàn cho đội, đem lại 149 bàn trong 169 trận trên mọi đấu trường và 104 bàn trong 114 trận Ngoại hạng Anh. Nhờ phong độ ấn tượng đó, Haaland đoạt Vua phá lưới Ngoại hạng Anh hai mùa liên tiếp, giành Giày Vàng châu Âu 2022-2023, góp công vào hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA, Siêu Cup Anh và Siêu Cup châu Âu.

Từ khi bắt đầu thi đấu, Haaland đã ghi 304 bàn trong 369 trận cấp CLB. Anh cũng lập kỷ lục ghi 55 bàn trong 48 trận cho tuyển Na Uy.

Thanh Quý (theo PL)