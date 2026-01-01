Guardiola: '2025 là một trong những năm hay nhất của tôi tại Man City'

AnhDù trắng tay mùa trước, HLV Pep Guardiola cho rằng những gì Man City làm được trong năm 2025 vẫn rất đáng tự hào, đặc biệt trong bối cảnh liên tục chịu tổn thất vì chấn thương và thiếu hụt lực lượng.

"Chúng tôi phải vượt qua rất nhiều vấn đề", Guardiola nói trong buổi họp báo trước trận gặp Sunderland ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. "Nhìn lại mùa giải trước, tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết về những gì toàn đội đã làm được. Với những cầu thủ hiện có, đó là một trong những mùa giải hay nhất của Man City".

Mùa trước, Man City trải qua giai đoạn khó khăn nhất dưới triều đại Guardiola, có thời điểm thua bốn trận liên tiếp. CLB thành Manchester phải cạnh tranh top 4 Ngoại Anh đến những vòng cuối và thua Crystal Palace ở chung kết Cup FA.

Nhưng Guardiola cho rằng những vấn đề về lực lượng, đặc biệt là chấn thương dài hạn của tiền vệ trụ cột Rodri, khiến thành tích đó càng trở nên đáng ghi nhận. "Điều quan trọng là cách bạn vượt qua nghịch cảnh. Khi đội hình đầy đủ, chúng tôi vẫn cạnh tranh như mùa này", ông cho biết.

HLV Pep Guardiola ăn mừng sau trận Man City thắng Nottingham Forest 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh trên sân City Ground, thị trấn West Bridgford, hạt Nottinghamshire, Vương quốc Anh ngày 27/12/2025. Ảnh: Reuters

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Man City chi 219 triệu USD để tuyển mộ Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis và Nico Gonzalez. Đây là khoản chi lớn thứ hai trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa của một CLB Ngoại hạng Anh, sau mức 340 triệu USD của Chelsea năm 2023. Điều này trái ngược với cách tiếp cận thận trọng của Man City khi không tuyển mộ tân binh đắt giá trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, từ khi mua Aymeric Laporte với phí kỷ lục của CLB khi đó là 78 triệu USD.

Guardiola thừa nhận không có kế hoạch mua sắm giữa mùa, nhưng đó là giải pháp bắt buộc trong bối cảnh lực lượng Man City bị sứt mẻ nghiêm trọng. "Nếu không có những tân binh đó, chúng tôi thậm chí không thể đứng thứ tư ở Champions League, có lẽ còn chẳng được dự Conference League", ông bày tỏ. "Ở giai đoạn cuối mùa, khi các cầu thủ trở lại, Man City là đội chơi hay nhất Ngoại hạng Anh trong 10 đến 15 trận cuối".

Dù vậy, Guardiola từ chối bình luận về tin đồn Man City tiến sát việc tuyển mộ tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh chỉ tập trung cho trận gặp Sunderland: "Lịch thi đấu quá điên rồ. Lúc này chỉ có Sunderland, Sunderland và Sunderland".

Man City đón tin vui ngày đầu năm mới khi Rodri có thể trở lại thi đấu sau thời gian dài chấn thương. Tiền vệ người Tây Ban Nha mới chỉ ra sân 8 trận mùa này do gặp nhiều vấn đề thể lực, gần nhất là chấn thương gân kheo.

"Rõ ràng khi có Rodri, chúng tôi mạnh hơn rất nhiều. Chúng tôi nhớ cậu ấy", Guardiola nói. "Tất nhiên tôi muốn Rodri trở lại vì đội bóng, nhưng điều quan trọng nhất là cậu ấy cảm thấy sẵn sàng".

Hồng Duy (theo The Independent)