Gu thời trang của Andra Day

Andra Day vừa giành giải "Nữ chính xuất sắc" cho vai diễn trong "The United States vs. Billie Holiday" tại Quả Cầu Vàng, diễn ra hôm 1/3. Giống nhiều nghệ sĩ, cô theo dõi lễ trao giải ở nhà vì dịch, biến nơi riêng tư thành thảm đỏ thời trang trong bộ đầm Haute Couture của Chanel, nổi bật với đôi môi đỏ mận. Phong cách thời trang và làm đẹp của nữ diễn viên giúp cô vào nhóm sao đẹp ở sự kiện do Vogue, Elle bình chọn.

Sinh năm 1984 tại Mỹ, Day (tên thật Cassandra Monique Batie) từng làm khoảng 20 công việc khác nhau cho tới khi bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ năm 2012. Ba năm sau, cô phát hành album đầu tay "Cheers to the Fall". Tác phẩm đạt vị trí thứ 48 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, được đề cử "Album R&B xuất sắc" tại Grammy 2016. Năm 2017, Day có vai diễn đầu tiên trong "Marshall". "The United States vs. Billie Holiday" là bộ phim thứ ba của cô, giúp người đẹp ẵm giải Quả Cầu Vàng trong lần đầu được đề cử.

Ảnh: Myriam Santos.