Gu mặc tôn cơ bắp của Hải Đăng Doo

Ở Anh trai say hi - show thực tế âm nhạc, Hải Đăng Doo gây chú ý với ngoại hình sáng. Do bị chấn thương tay, anh không thể hiện được nhiều ở các tiết mục chú trọng vũ đạo. Dù dừng chân ở tập 8, anh là một trong những gương mặt có lượng fan đông đảo sau chương trình.