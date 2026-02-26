Gu mặc sánh đôi của tân Thủ tướng Hà Lan và bạn đời

Ngày 23/2, tại điện Huis ten Bosch, Hà Lan, ông Rob Jetten, 39 tuổi, thuộc đảng Dân chủ 66 (D66) cùng nội các tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Willem-Alexander. Theo AFP, ông là thủ tướng trẻ nhất và cũng là thủ tướng đồng tính đầu tiên trong lịch sử nước này.
Trên trang cá nhân trước đó, tân Thủ tướng Rob Jetten đăng khoảnh khắc ăn mừng đắc cử cùng Nicolás Keenan - 29 tuổi, vận động viên khúc côn cầu người Argentina. Ông viết thông điệp bằng tiếng Hà Lan lẫn Tây Ban Nha: "Nico thân mến, cảm ơn em vì đã ủng hộ vô điều kiện. Anh không thể làm điều đó nếu không có em".
Theo Independent, ông Rob Jetten từng nói ông và Nicolás Keenan có duyên gặp gỡ tại siêu thị hồi năm 2022, Keenan nhận ra ông nhờ các video trên TikTok. Tháng 11/2024 họ đính hôn, dự kiến kết hôn ở Tây Ban Nha vào tháng 8/2026. Trước đó, tân Thủ tướng gắn bó với một chính trị gia Hà Lan, từng gây "sốt" trên nền tảng video ngắn.
Trên Instagram, Facebook lẫn TikTok, khán giả ủng hộ mối tình cặp chính trị gia - vận động viên, đánh giá thời trang sánh đôi của họ trông trẻ trung, đồng điệu, khi năng động, lúc lịch lãm.
Ông Rob Jetten nhiều lần đưa vị hôn phu Nicolás Keenan đến các buổi tiệc dành cho giới chính trị. Cả hai tạo điểm nhấn với gu mặc đồng điệu, nhấn vào những bộ vest may đo vừa vặn theo phong cách Argentina.
Tờ Edge Media Network cho biết giai đoạn 2022-2023, tân Thủ tướng Rob Jetten và Nicolás Keenan giấu kín chuyện tình, thậm chí cố tỏ ra xa lạ lúc gặp ngoài đường. Khi mối quan hệ chín muồi, ông Jetten mới thoải mái đăng tải loạt ảnh tình tứ trên trang cá nhân.
Hà Lan nổi tiếng với chính sách bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT+ và là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001. Theo AFP ,xu hướng tính dục được cho là không đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Rob Jetten.
Vận động viên Nicolás Keenan đón năm mới 2026 cùng đại gia đình tân Thủ tướng Rob Jetten. Nicolás Keenan kết hợp áo thun trắng với quần denim, giày thể thao, khoác ngoài sơ mi kẻ sọc. Còn ông Rob Jetten phối quần jeans xanh với áo dệt kim.
Chính trị gia Hà Lan diện trẻ trung với áo thun, áo khoác mỏng tay ngắn, quần trắng và sneakers trong lần xem Nicolás Keenan thi đấu khúc côn cầu. Mỗi lúc rảnh rỗi, ông thường góp mặt ủng hộ bạn đời.
Cặp uyên ương thường du lịch, nghỉ dưỡng khi không bận lịch trình, ưu tiên trang phục năng động, thoải mái. Tháng 8/2025, họ vui chơi một tuần ở đảo Zakynthos, Hy Lạp. Nicolás Keenan phối sơ mi hồng với quần shorts trắng, còn ông Rob Jetten trẻ hóa phong cách cùng sơ mi nhăn, quần short sọc xanh. Mũ lưỡi trai, kính mát là phụ kiện không thể thiếu.
Ông Rob Jetten sắm loạt sơ mi họa tiết lạ mắt để biến hóa phong cách khi sánh đôi hôn phu. Trên TikTok, họ đăng loạt video đời thường vui nhộn, thu hút hàng chục triệu lượt thích.
Trong chuyến khám phá làng chài Cadaqués, Tây Ban Nha, tân Thủ tướng Rob Jetten chọn sơ mi tay ngắn, phối cùng quần shorts xanh rêu. Vận động viên Nicolás Keenan diện sơ mi kẻ tay dài và quần shorts trắng.
Cả hai lăng xê áo thun đối lập màu sắc khi dạo biển ở Argentina - quê nhà vận động viên Nicolás Keenan.
Ông Rob Jetten sinh ở thị trấn Uden (miền đông nam Hà Lan), học quản trị kinh doanh và làm việc cho công ty hạ tầng đường sắt quốc gia ProRail trước khi bước vào chính trường. Thời trẻ, ông là vận động viên năng khiếu, từng làm người chạy "dẫn tốc" hỗ trợ nhà vô địch Olympic cự ly dài Sifan Hassan.
Nicolás Keenan sinh tại Buenos Aires, Argentina, đầu quân cho Club Egara ở Tây Ban Nha từ 12 tuổi đến 18 tuổi. Sau Giải vô địch thế giới trẻ 2016, anh chuyển đến The Hague (Hà Lan) chơi cho Klein Zwitserland. Tại Olympic Paris 2024. ngôi sao khúc côn cầu giành huy chương đồng cùng đội tuyển quốc gia Argentina.
Như Anh
Ảnh: Instagram Jettenrob, Nicokeenan