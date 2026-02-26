Gu mặc sánh đôi của tân Thủ tướng Hà Lan và bạn đời

Ngày 23/2, tại điện Huis ten Bosch, Hà Lan, ông Rob Jetten, 39 tuổi, thuộc đảng Dân chủ 66 (D66) cùng nội các tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Willem-Alexander. Theo AFP, ông là thủ tướng trẻ nhất và cũng là thủ tướng đồng tính đầu tiên trong lịch sử nước này.

Trên trang cá nhân trước đó, tân Thủ tướng Rob Jetten đăng khoảnh khắc ăn mừng đắc cử cùng Nicolás Keenan - 29 tuổi, vận động viên khúc côn cầu người Argentina. Ông viết thông điệp bằng tiếng Hà Lan lẫn Tây Ban Nha: "Nico thân mến, cảm ơn em vì đã ủng hộ vô điều kiện. Anh không thể làm điều đó nếu không có em".