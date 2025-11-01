Hà Lan có thể sắp có thủ tướng đồng tính đầu tiên

Rob Jetten, 38 tuổi, có thể trở thành thủ tướng trẻ nhất và đồng tính đầu tiên ở Hà Lan, khi đảng của ông đang dẫn trước phiếu bầu.

Theo hãng thông tấn Hà Lan ANP, bên thu thập kết quả phiếu bầu từ các địa phương, tính đến tối 31/10, đảng D66 (Dân chủ 66) của ông Rob Jetten đang dẫn trước đảng Tự do (PVV) của Geert Wilders 14.081 phiếu bầu. Dự kiến D66 và PVV mỗi đảng giành được khoảng 26 ghế trong quốc hội gồm 150 thành viên.

ANP tuyên bố phần thắng thuộc về Jetten trong cuộc bầu cử đầy kịch tính và không đối thủ nào có khả năng vượt lên.

Kết quả chính thức sẽ được Hội đồng Bầu cử công bố vào 7/11, song ông Jetten đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng không nên lãng phí thời gian chờ đợi vì "người dân Hà Lan yêu cầu chúng tôi bắt tay ngay vào việc".

Theo Jetten, thông điệp lạc quan tích cực của ông đã thuyết phục được cử tri Hà Lan và giúp ông thắng ứng viên Wilders, người bài Hồi giáo và chống nhập cư.

"Tôi nghĩ giờ đây chúng ta đã chứng minh cho phần còn lại của châu Âu và thế giới thấy rằng có thể đánh bại các phong trào dân túy nếu vận động tranh cử với thông điệp tích cực cho đất nước mình", ông nói.

Ông Rob Jetten (giữa) trả lời phóng viên tại The Hague, Hà Lan hôm 30/10. Ảnh: AFP

Kajsa Ollongren, thành viên đảng D66 và từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ có ông Jetten tham gia, ca ngợi Jetten "chắc chắn là một trong những chính trị gia tài năng nhất mà Hà Lan từng có". "Tôi tin chắc nếu chúng tôi giành chiến thắng, ông ấy sẽ muốn đoàn kết đất nước và đảo ngược vòng xoáy tiêu cực mà Wilders đã đẩy đất nước vào", Ollongren cho hay.

Trong khi đó, Wilders cho rằng Jetten đã hành động vội vàng.

"Hội đồng Bầu cử mới là bên đưa ra quyết định, không phải ANP. Thật ngạo mạn khi không chịu chờ đợi", Wilders đăng trên X. "Nhưng ngay cả khi D66 giành đa số phiếu, PVV sẽ không để Hà Lan bị Jetten và những người cùng chí hướng phá hoại. Chúng tôi sẽ kiên quyết phản đối sự quản lý yếu kém theo kiểu cánh tả tự do của ông ấy ngay từ ngày đầu tiên".

Nếu được bổ nhiệm, ông Jetten sẽ là thủ tướng trẻ nhất và cũng là thủ tướng đồng tính đầu tiên của Hà Lan. Tuy nhiên, xu hướng tính dục được cho là không đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.

Hà Lan nổi tiếng với những chính sách bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT+ một cách mạnh mẽ và D66 nắm quyền khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới 25 năm trước.

Mối quan hệ gắn bó giữa ông Jetten với một chính trị gia Hà Lan từng gây sốt trên TikTok hồi năm 2021. Jetten sau đó gặp vị hôn phu của mình, vận động viên khúc côn cầu quốc tế người Argentina Nicolas Keenan và họ dự kiến kết hôn vào tháng 8/2026. Ông Jetten cho biết hai người gặp nhau tại một siêu thị và Keenan nhận ra ông nhờ các video trên TikTok.

Ông Jetten nổi bật trong cuộc bầu cử với thông điệp ôn hòa, kêu gọi các đối thủ chính trị cùng nhau giải quyết những vấn đề gây chia rẽ. Ông nhấn mạnh rằng các đảng phái nên hợp tác, đồng thời chỉ trích ông Wilders vì thái độ tiêu cực và gây hoang mang.

