Gu mặc phá cách của Nữ chính xuất sắc Quả Cầu Vàng 2026

Tại Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra tối 11/1, Jessie Buckley lần đầu thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Agnes - vợ của William Shakespeare - trong tác phẩm Hamnet. Theo Variety, diễn xuất của cô được giới phê bình đánh giá cao, là một trong những điểm sáng nổi bật của mùa giải.

Trên thảm đỏ, người đẹp diện đầm lụa bất đối xứng có cấu trúc lạ mắt do Anderson thiết kế cho Dior.