Gu mặc phá cách của Nữ chính xuất sắc Quả Cầu Vàng 2026

Tại Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra tối 11/1, Jessie Buckley lần đầu thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn Agnes - vợ của William Shakespeare - trong tác phẩm Hamnet. Theo Variety, diễn xuất của cô được giới phê bình đánh giá cao, là một trong những điểm sáng nổi bật của mùa giải.
Trên thảm đỏ, người đẹp diện đầm lụa bất đối xứng có cấu trúc lạ mắt do Anderson thiết kế cho Dior.
Jessie Buckley diễn xuất trong Hamnet. Video: Focus Features
Jessie Buckley, 36 tuổi, quê tại Ireland, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Kịch Hoàng gia. Thời trung học, cô thuần thục kỹ năng chơi piano, clarinet và đàn hạc tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia. Người đẹp còn là thành viên của Dàn nhạc Thiên niên kỷ Tipperary.
Jessie bắt đầu sự nghiệp năm 2008 sau khi trở thành á quân chương trình tìm kiếm tài năng I'd Do Anything của đài BBC. Năm 2018, cô tạo bước đột phá với phim nhạc kịch Wild Rose. Các phim cô đóng gồm: I'm Thinking of Ending Things, The Lost Daughter, Women Talking. Ngoài diễn xuất, cô còn được đánh giá cao về giọng hát, từng phát hành album For All Our Days That Tear the Heart cùng nghệ sĩ Bernard Butler.
Trong phong cách mặc, ngôi sao theo đuổi tinh thần tối giản và tinh tế. Cô ưu tiên phom dáng, đường cắt, màu sắc sao cho cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Trang phục cô chọn luôn có điểm nhấn cấu trúc phá cách. Thay vì những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, gợi cảm, cô chuộng đồ có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh từ thảm đỏ đến đường phố.
Tại buổi ra mắt Hamnet năm ngoái, cô lăng xê mốt áo kèm khăn quàng theo kiểu giàu ngầm.
Tại Critics Choice Awards đầu tháng 1, diễn viên diện áo cổ yếm thắt nơ khổng lồ phối chân váy đen thuộc bộ sưu tập Pre-Fall 2026 của Dior. Kể từ khi hợp tác với stylist Danielle Goldberg cuối năm 2025, cô tiết chế phong cách lập dị, hướng đến trang phục đơn sắc, đường nét thanh lịch nhưng vẫn có điểm lạ mắt.
Jessie Buckley thể hiện phong cách thời kỳ Victoria pha gothic qua bộ đầm Rodarte tay phồng ở Oscar 2023.
Trong một lần đi xem show Burberry, cô phối đồ theo mốt váy trùm quần - xu hướng thịnh hành của thập niên 1990, 2000.
Jessie diện đầm Vivienne Westwood do Andreas Kronthaler thiết kế tại Liên hoan phim London 2022. Trang phục thể hiện phong cách lãng mạn cổ điển của châu Âu thế kỷ 18, 19 nhưng được tái cấu trúc, pha thêm hơi thở punk.
Cùng năm, lần đầu được mời tới Met Gala, cô tạo ấn tượng bằng phong cách menswear để thể hiện chủ đề In America: An Anthology of Fashion.
Dịp khác, cô chọn thiết kế unisex kén dáng người mặc, gồm quần ống rộng cạp trễ và blazer quá khổ, tạo hiệu ứng lưng dài chân ngắn.
Ảnh: Instagram Jessie Buckley