Gu mặc nổi loạn của Han So Hee

Hôm 15/3, Han So Hee chia sẻ phong cách đường phố với váy ren, tất mang những vệt màu loang lổ. Cô hoàn thiện bộ đồ với áo khoác hoa vintage và túi xách hình cầu vồng ngộ nghĩnh.

Cùng ngày, cô gây chú ý khi được nhìn thấy nghỉ dưỡng ở Hawaii cùng Ryu Jun Yeol. Cả hai diễn viên xác nhận hẹn hò từ đầu năm. Han So Hee 30 tuổi, nổi tiếng sau vai người thứ ba trong phim 18+ Thế giới hôn nhân (2020). Sau đó người đẹp đóng chính loạt phim Nevertheless, My Name. Cô hiện là gương mặt đại diện của Dior tại Hàn Quốc.