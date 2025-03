Gu mặc năng động của Hiếu Thứ Hai

Thỉnh thoảng, Hiếu Thứ Hai đổi gió với phong cách mang âm hưởng cyberpunk, phảng phất nét vị lai thông qua những chiếc quần ống rộng phi cấu trúc, áo khoác da, kính kiểu Matrix.

Ca sĩ tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh tại TP HCM. Anh bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia chương trình King of Rap mùa đầu năm 2020. Nghệ sĩ được đề cử Ca sĩ đột phá ở Làn Sóng Xanh 2022. Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai say hi và giành giải quán quân. Rapper có 1,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, từng tạo nên các bản hit như Không thể say, No Love No Life, Exit Sign.