Gu mặc đồng điệu của gia đình Hồ Ngọc Hà

Cuối tháng 3, Hồ Ngọc Hà chia sẻ chuyến đi chơi California nhân dịp cô lưu diễn ở Mỹ. Bốn thành viên gia đình ca sĩ lưu lại kỷ niệm bên cầu Cổng Vàng. Hà Hồ cho biết thích cảm giác cả nhà quây quần nên đi đâu cũng muốn đưa chồng con đi cùng. Để thể hiện sự khăng khít, họ thường mặc đồ giống nhau về màu sắc, phong cách.
Trên đường phố Mỹ, họ cùng chọn phong cách đơn sắc với tông màu trung tính gồm be và trắng chủ đạo, xen kẽ sắc nâu và xám.
Dịp Tết năm nay, bốn người chọn áo dài đỏ phối quần lụa trắng. Theo truyền thống, gia đình Hà Hồ luôn mặc giống nhau và chụp hình trong vườn nhà ngày đầu năm mới. Những mùa trước, họ mặc áo xanh da trời, hồng hoặc phối hai tông xanh, trắng.
Hồ Ngọc Hà phối đồ cho các con.
Trong lần đi du lịch đầu tháng 1, khi dạo chơi trên biển, ba bố con diễn viên Kim Lý diện trang phục sắc xanh. Hà Hồ chọn bộ đồ xếp bèo và bo chun lấy cảm hứng từ nội y thời kỳ Victoria, phối túi nhựa màu hồng, tạo vẻ nữ tính.
Dịp khác, họ chọn các món cơ bản bằng chất liệu đũi và cotton, tông trắng ngà và xanh dương, phù hợp khi đi nghỉ dưỡng.
Trang phục dạo phố với tông màu be theo phong cách thanh lịch. Bé Lisa và Leon cùng mặc sweatshirt theo phong cách preppy. Hà Hồ chọn váy midi lụa màu kem, kết hợp sandals quai mảnh theo phong cách thập niên 1990. Kim Lý phối blazer màu kem cùng quần và giày loafer nâu.
Trong một lần đi sự kiện, cả nhà diện các thiết kế xanh denim mang phong cách Y2K.
Dịp sinh nhật hai con tròn năm tuổi, gia đình mặc màu trắng ngà. Ca sĩ cho biết cô ưu tiên những thiết kế tạo sự tiện lợi, năng động và thoải mái cho bản thân và các con. Theo cô những trang phục này phù hợp mọi lứa tuổi, giới tính và nhiều hoàn cảnh. Cô tránh xa các trang phục rườm rà, nhiều chi tiết vì cho rằng chúng gây vướng trong sinh hoạt hàng ngày. Người đẹp chỉ dùng chúng khi đi sự kiện, biểu diễn trên sân khấu.
Trong chuyến thăm châu Âu, hai bé được mẹ chọn áo khoác chần bông kiểu dáng unisex. Hồ Ngọc Hà diện váy chữ A tối giản lấy cảm hứng từ thập niên 1960, kết hợp mốt "giày của bố". Kim Lý thể hiện sự thanh lịch bằng bộ quần áo sáng màu, gồm quần chinos cạp cao, sơ mi và áo polo trơn.
Một trong những công thức phối đồ gia đình được cô áp dụng là bố mẹ mặc giống màu nhau, hai con mặc màu tương phản.
Cả nhà lăng xê phong cách Old Money với các màu nâu - be - trắng, quần shorts, giày bệt và kính râm kiểu cách.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp