Gu mặc của vợ nghệ sĩ Việt Anh

Hôm 24/12, nghệ sĩ Việt Anh cùng con gái Phương Anh (trái) và vợ đi ăn sáng ở một quán phở tại TP HCM. Chân Chân mặc đồ đơn giản với áo khoác denim.

Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong hàng trăm tác phẩm. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001, nhận Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.