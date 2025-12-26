Gu mặc của vợ nghệ sĩ Việt Anh

Hôm 24/12, nghệ sĩ Việt Anh cùng con gái Phương Anh (trái) và vợ đi ăn sáng ở một quán phở tại TP HCM. Chân Chân mặc đồ đơn giản với áo khoác denim.
Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Ở mảng truyền hình, ông được hâm mộ với khả năng hóa thân đa dạng trong hàng trăm tác phẩm. Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001, nhận Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.
Cùng ngày, cô đến sân tập pickleball trong bộ đồ Nike màu mận chín. Những tháng gần đây, vợ chồng cô đam mê môn thể thao này, thường ra sân cùng nhau, vừa luyện sức khỏe vừa thư giãn.
Họ đăng ký kết hôn giữa năm nay sau hơn một năm hẹn hò. Nghệ sĩ cho biết 17 năm sống độc thân, ông cảm nhận mình "như được tái sinh" khi ở bên vợ trẻ. Họ thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, giản dị bên nhau trên trang cá nhân.
Chân Chân sinh năm 1994, được nhận xét có vóc dáng cân đối, thân thiện và tươi tắn. Trong mắt nghệ sĩ Việt Anh, cô còn là cô gái năng động, hoạt bát và chu đáo. Hiện cô quản lý công việc của chồng, tư vấn trang phục và giúp ông xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Chân Chân cũng tham gia sản xuất phim và diễn xuất. Những lúc không bận dự án, vợ chồng cô có thú vui bán đồ ăn online.
Chân Chân chuộng những thiết kế cắt xẻ phóng khoáng, mang phong cách hiện đại và quyến rũ. Đầu năm, cô chia sẻ chuyện chỉnh sửa vòng một để được mặc những bộ cánh sexy mà cô thích từ lâu.
Người đẹp tạo dáng trong bộ áo yếm hở lưng cùng chân váy chữ A dáng midi.
Một trong những chiếc áo yêu thích được cô mặc nhiều dịp là áo quây dáng peplum. Cô thường phối với quần ống đứng hoặc quần lửng, dép cao gót. Bên cạnh những thiết kế cơ bản như áo phông, sơ mi, váy bút chì, tủ đồ của cô còn có áo cut-out vòng một, gilet, áo khoác lông, giúp cô thay đổi linh hoạt trong từng hoàn cảnh.
Trang phục đi chơi tối của Chân Chân với mốt váy ngủ bằng satin. Cô ưu tiên những bộ cánh đơn sắc có tông màu trung tính, xen kẽ sắc đỏ, tím, xanh dương, tránh xa váy áo in họa tiết với bảng màu chói. Thiết kế cô chọn thường có dáng ôm, chữ A, giúp tôn dáng, thay vì phom rộng hoặc tạo cấu trúc, đường cắt cầu kỳ.
Trong một lần đi chơi, cô chọn váy dệt kim, túi cói và giày slingback - kiểu giày yêu thích được cô sắm nhiều đôi khác màu, tập trung vào đen trắng để dễ phối.
Khi đi làm, cô thường mặc áo đơn sắc, ôm gọn cơ thể hoặc áo khoác denim và quần rộng tạo sự thoải mái.
Phong cách mùa thu của Chân Chân với bốt da lộn, áo gilet và chân váy ngắn. Cô hầu như không dùng trang sức, chuộng để mặt mộc hoặc trang điểm tự nhiên. Với cô, chỉ cần thoa son cho tươi tắn là đủ, không cần tô vẽ nhiều.
Giáng sinh năm ngoái, cô chọn áo ren xuyên thấu với mốt khoe nội y. Chân váy dáng cột màu đỏ giúp người đẹp "kéo dài" chân hiệu quả.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp