Gu mặc của ngôi sao làm nên lịch sử ở Grammy

Debí Tirar Más Fotos của Bad Bunny trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thắng Album của năm - danh hiệu quan trọng nhất ở Grammy - trong lễ trao giải tối 1/2. Chiến thắng giúp Bunny tạo nên lịch sử trong sự kiện được mong chờ của làng nhạc thế giới. Ảnh: AP

Tới sự kiện năm nay, anh chọn bộ vest Schiaparelli chiết eo được làm lại từ phiên bản Haute Couture dành cho nữ, điểm nhấn là hàng nút thắt đặc trưng của corset phía sau. Thiết kế cân bằng giữa phong cách may đo truyền thống và sự phá cách hiện đại. Ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài với trang sức Cartier.