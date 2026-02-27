Gu mặc của Ngô Thanh Vân khi làm mẹ

Bé Gạo đang ở giai đoạn ăn dặm, cứng cáp hơn nên vợ chồng cô dần trở lại công việc. Từ khi sinh con tháng 8 năm ngoái, Ngô Thanh Vân chưa lấy lại được vóc dáng hoàn toàn. Cô được chồng động viên, tẩm bổ để có sức khỏe và sữa cho con. Để thuận tiện chăm sóc em bé, cô ưu tiên những thiết kế rộng giấu dáng, chất vải mỏng và thoáng như cotton, linen đem tới sự thoải mái, dễ chịu.