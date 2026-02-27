Gu mặc của Ngô Thanh Vân khi làm mẹ

Đầu xuân, gia đình Ngô Thanh Vân cùng diện áo dài. Cô chọn cho bé Gạo bộ áo trắng quần đỏ, hai vợ chồng mặc áo voan đơn sắc dáng suông. Bước sang năm Bính Ngọ 2026, diễn viên mong muốn tổ ấm được bình an và vui vẻ.
Bé Gạo đang ở giai đoạn ăn dặm, cứng cáp hơn nên vợ chồng cô dần trở lại công việc. Từ khi sinh con tháng 8 năm ngoái, Ngô Thanh Vân chưa lấy lại được vóc dáng hoàn toàn. Cô được chồng động viên, tẩm bổ để có sức khỏe và sữa cho con. Để thuận tiện chăm sóc em bé, cô ưu tiên những thiết kế rộng giấu dáng, chất vải mỏng và thoáng như cotton, linen đem tới sự thoải mái, dễ chịu.
Trong chuyến đi chơi ở Đà Lạt năm nay, cô theo đuổi mốt áo bà ngoại được giới trẻ châu Á yêu thích. Người đẹp kết hợp áo cùng quần kaki ống rộng. Nhiều khán giả nhận xét chiếc áo đính hình sao biển và hoa hồng giúp cô trông dễ thương, ăn ý với trang phục của bé Gạo.
Trong một lần đưa con đi chơi, cô diện cả "cây" đen mang hơi hướng unisex với sơ mi oversized, chân váy midi và bốt chunky. Chiếc khăn sữa của con được cài ở giữa, trở thành điểm nhấn thú vị của tổng thể.
Cô sắm các bộ đồ suông rộng để diện trong nhiều hoàn cảnh như ru con ngủ, tổ chức tiệc, dạo phố, đi ăn.
Cách mặc phóng khoáng tiếp tục được "đả nữ" duy trì với áo phông rộng thùng thình, quần jogger, sơ mi quá khổ, quần shorts, sneakers, mũ lưỡi trai.
Khi cùng con tắm nắng, cô kết hợp tank top và quần short vải đũi, tô điểm bằng cặp kính râm hoài cổ.
Dịp Giáng sinh năm 2025, Ngô Thanh Vân phối sơ mi thắt nơ và chân váy xếp ly màu đỏ, đồng điệu với váy của bé Gạo.
Ngô Thanh Vân 47 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô nổi tiếng với các phim Dòng máu anh hùng, Hai Phượng, là nhà sản xuất của các tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Cô kết hôn với doanh nhân Huy Trần tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp