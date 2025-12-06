Giới trẻ theo đuổi mốt áo bà ngoại

Kiểu áo chần bông in hoa hoặc trơn màu đang được các cô gái ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu ưa chuộng. Thiết kế được gọi là áo bà ngoại vì thường được các bà cụ thời xưa mặc khi đi chợ, làm bếp. Mẫu áo có thể được làm dáng không tay hoặc dài tay, làm bằng cotton chất vải gió chống thấm nước, lót bông bên trong cùng nhiều đường chần khắp thân áo.