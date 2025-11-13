GSM và VinBus ra mắt dịch vụ xe điện học đường chuyên biệt

Dịch vụ School Bus dùng xe điện VinFast, vận hành bởi VinBus trên nền tảng công nghệ Xanh SM, xây dựng mô hình giao thông học đường chuyên biệt, hôm 12/11.

Dịch vụ mới của GSM và VinBus sử dụng mẫu xe điện EB 6, thiết kế 19 chỗ ngồi, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cho việc đưa đón học sinh, được quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.

Dịch vụ School Bus vận hành bằng xe điện EB 6 phiên bản xe chuyên chở học sinh. Ảnh: VinFast

Theo đó, xe tích hợp hệ thống giám sát S2S (Secure to Safe), camera đặt tại cửa lên xuống và khoang hành khách. Điều hòa tích hợp hệ thống máy lọc và cảm biến chất lượng không khí. Công nghệ GPS theo dõi vị trí, điểm danh qua Face ID, quy trình rà soát khoang sau mỗi chuyến đi, giúp đảm bảo không bỏ sót học sinh. Theo hãng, các dữ liệu hành trình được mã hóa, gửi bảo mật đến nhà trường và đội ngũ vận hành, giúp quản lý minh bạch và chính xác. Thông qua ứng dụng Xanh SM, người dùng có thể đặt dịch vụ, phụ huynh có thể theo dõi lộ trình di chuyển, trạng thái đón trả học sinh theo thời gian thực.

Theo hãng, mỗi chuyến xe được áp dụng quy trình 5 bước an toàn của VinBus, có đội ngũ tài xế, giám sát viên được đào tạo chuyên biệt về kỹ năng an toàn, tâm lý trẻ nhỏ và quy tắc ứng xử học đường.

Học sinh Vinschool di chuyển bằng dịch vụ xe điện chuyên biệt. Ảnh: VinFast

"Mỗi công nghệ, quy trình của School Bus được thiết kế nhằm mang lại sự an toàn, thoải mái cho học sinh, giúp phụ huynh và nhà trường yên tâm", ông Nguyễn Công Nhật, Phó tổng giám đốc vận hành VinBus nói. "Dịch vụ đưa đón là bước khởi đầu của hành trình xây dựng hệ sinh thái giao thông học đường xanh và bền vững. VinBus và GSM muốn góp phần hình thành thế hệ học sinh lớn lên cùng ý thức di chuyển văn minh, có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng".

Giai đoạn đầu, dịch vụ này được cung cấp cho các trường thuộc hệ thống giáo dục Vinschool ở Hà Nội và TP HCM. Năm học tới, School Bus sẽ mở rộng đến các trường tư thục, quốc tế trên toàn quốc. Về dài hạn, GSM và VinBus sẽ đồng hành cơ sở giáo dục để chuẩn hóa mô hình Học đường Xanh, góp phần thúc đẩy di chuyển bền vững, mục tiêu giảm phát thải, thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.

Ngoài dịch vụ cốt lõi đưa đón học sinh hàng ngày theo lộ trình cố định, School Bus cũng cung cấp dịch vụ chở khách đoàn với lộ trình linh hoạt theo nhu cầu.

Quang Anh