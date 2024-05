Grey D - từ mờ nhạt đến ca sĩ gen Z triệu view

Grey D trình diễn tại sự kiện hút hơn 70.000 khán giả hồi tháng 11/2023 ở TP HCM. Ca sĩ tự nhận các sáng tác của anh không dễ nghe, nhưng khi phát hành lại đạt hiệu ứng tốt do hợp tâm trạng của người nghe. Tháng 4/2023, tiểu thuyết gia Nhật Bản Takuji Ichikawa từng dành lời khen cho Grey D và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với màn kết hợp trong "Anh sẽ đến cùng cơn mưa", lấy cảm hứng từ cuốn "Be with You" của ông.