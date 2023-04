Tiểu thuyết gia Nhật khen nhạc Hứa Kim Tuyền

Nhà văn Nhật Bản Takuji Ichikawa khen ca khúc "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" do Hứa Kim Tuyền viết, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của ông.

Sáng 18/4, Takuji Ichikawa đăng lên tài khoản Instagram và Twitter cá nhân MV của Hứa Kim Tuyền, cho biết được một người bạn gửi nghe vài ngày trước. Tiểu thuyết gia bình luận: "Đó là một bài hát hay".

Hứa Kim Tuyền cho biết xúc động khi nhận lời khen. Anh viết bài hát dựa trên tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa (tựa tiếng Anh Be with You) của Takuji Ichikawa, đưa vào EP Những tổn thương đã qua, phát hành tháng 12/2022. Nhạc sĩ nói: "Tôi hy vọng cha đẻ của tác phẩm văn học có thể cảm nhận một phần nào đó tinh thần bài hát thông qua giai điệu. Cảm ơn Ichikawa đã tạo nên tiểu thuyết hay, cho tôi nguồn cảm hứng lớn để viết nhạc".

Năm 2018, sau khi xem Và em sẽ đến - phim điện ảnh Hàn Quốc remake Be with You (2004) của Nhật, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Takuji Ichikawa, Hứa Kim Tuyền xúc động. Anh ấn tượng về kịch bản cùng diễn xuất ăn ý của Son Ye Jin, So Ji Sub. Nhạc sĩ nói: "Sau khi tìm đọc bản gốc, tôi như sống với câu chuyện tình yêu của nhân vật trong tiểu thuyết. Hình ảnh ngôi nhà, bến tàu, những cơn mưa và câu nói lúc chia xa cứ hiện lên trong đầu".

Thời điểm phát hành, MV gây chú ý, vào top âm nhạc thịnh hành trên các nền tảng trực tuyến, hiện hút gần ba triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài bối cảnh nên thơ của rừng thông Đà Lạt, phần hòa giọng của Hứa Kim Tuyền, Grey D nhận phản hồi tích cực. Họ cùng kể câu chuyện tình buồn nhưng không tạo cảm giác nặng nề.

Ichikawa Takuchi sinh năm 1962, được mệnh danh người viết tình ca trong văn học Nhật. Ông từng gây tiếng vang qua loạt tác phẩm theo phong cách lãng mạn gồm Em sẽ đến cùng cơn mưa, Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi, Nơi em quay về có tôi đứng đợi, Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác, Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào. Nhiều cuốn sách của Ichikawa được chuyển thể thành phim, trong đó Be with You từng đạt thành công lớn tại các phòng vé Nhật Bản.

Ông có mơ ước trở thành nhà văn lúc học tiểu học nhưng phải đến năm 20 tuổi mới bắt đầu nghiêm túc với công việc viết lách. Ban đầu, Ichikawa chỉ viết các câu chuyện cho vợ, về sau đa dạng đề tài, có thêm yếu tố kỳ ảo.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sinh năm 1995, được công chúng biết đến qua cuộc thi Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên, với các nhạc phẩm Tình lãng phí, Cupid học yêu. Nhiều năm qua, anh tạo nên các bản hit như Tình bạn diệu kỳ, Yêu thì yêu không yêu thì yêu (Amee thể hiện), Cầu hôn (Văn Mai Hương), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh), Sài Gòn đau lòng quá (Hoàng Duyên), Anh chưa thương em đến vậy đâu (Myra Trần).

