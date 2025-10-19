Greenwood ghi 4 bàn, Marseille chiếm đỉnh bảng Ligue 1

PhápTiền đạo Mason Greenwood ghi 4 bàn giúp Marseille vùi dập Le Havre 6-2 ở vòng 8 để vượt qua PSG, dẫn đầu bảng Ligue 1.

Trên sân Velodrome hôm 18/10, Le Havre gây bất ngờ khi vượt lên ở phút 24 nhờ công Yassine Kechta. Nhưng bước ngoặt đến khi hậu vệ Gautier Lloris dùng tay cản bóng trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu.

Greenwood gỡ hòa trên chấm phạt đền, rồi ghi thêm ba bàn trong hiệp hai. Robinio Vaz và Amir Murillo cũng ghi bàn cho đội chủ sân Velodrome, còn Aboulaye Toure rút ngắn tỷ số cho Le Havre bằng cú vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Mason Greenwood ghi 4 bàn trong trận Marseille thắng Le Havre 6-2 ở vòng 8 Ligue 1 ngày 18/10/2025. Ảnh: Eurosport

Greenwood nâng thành tích lên 27 bàn trong màu áo Marseille, qua đó trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Ligue 1 kể từ Glenn Hoddle - người đạt thành tích tương tự trong màu áo Monaco giai đoạn 1987-1991.

Greenwood còn trở thành cầu thủ Marseille đầu tiên ghi bốn bàn ở Ligue 1 kể từ huyền thoại bóng đá Pháp Jean-Pierre Papin trong trận thắng Lyon 7-0 cũng tại Velodrome ngày 13/1/1991.

Phong độ chói sáng của Greenwood giúp Marseille chiếm đỉnh bảng Ligue 1 với 18 điểm. PSG, sau trận hòa Strasbourg 3-3, tụt xuống thứ hai với 17 điểm.

Dưới thời Roberto De Zerbi, Marseille vừa tấn công bùng nổ - ghi 21 bàn trong 8 vòng đầu - vừa dần ổn định ở hàng thủ. "Đó là một buổi tối hoàn hảo", đội trưởng Leonardo Balerdi nói sau trận.

Hè 2024, Greenwood chuyển tới Marseille vì không còn tương lai tại sân Old Trafford sau khi bị cáo buộc âm mưu hiếp dâm, hành hung và có hành vi cưỡng bức bạn gái, hồi tháng 10/2022.

Mùa 2023-2024, tiền đạo người Anh khoác áo Getafe theo dạng cho mượn. Tại CLB Tây Ban Nha, anh tìm lại phong độ với sáu kiến tạo và 10 bàn qua 36 trận trên mọi đấu trường, gồm tám bàn tại La Liga và hai ở Cup Nhà Vua. Nhờ đó, Greenwood được bình chọn là Cầu thủ hay nhất mùa 2023-2024 của Getafe.

Hồng Duy