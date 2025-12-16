Green GSM mở rộng taxi điện tại Philippines

Dịch vụ taxi điện được Green GSM mở rộng đến thành phố Davao, trong chiến lược thúc đẩy hệ thống giao thông xanh tại đô thị trọng điểm ở Philippines.

Ngày 15/12, Green GSM chính thức triển khai dịch vụ taxi điện tại thành phố Davao, Philippines. Đây là bước mở rộng đầu tiên ra ngoài khu vực Metro Manila. Lễ ra mắt có sự hiện diện của ông Nonito Llanos, Giám đốc khu vực cơ quan Quản lý vận tải đường bộ (LTFRB) vùng Davao, cùng đại diện chính quyền địa phương và các đối tác doanh nghiệp.

Davao là trung tâm đô thị lớn của Mindanao, đóng vai trò quan trọng trong bức tranh kinh tế và xã hội của Philippines. Gần đây, Davao nỗ lực cải thiện chất lượng không khí và phát triển đô thị bền vững, môi trường phù hợp cho các giải pháp di chuyển hiện đại.

Đại diện Green GSM và khách mời tại lễ ra mắt. Ảnh: Green GSM

Green GSM tại Davao áp dụng "Cam kết 5 xanh tốt": trải nghiệm tốt, tài xế tốt, xe luôn tốt, giá luôn tốt và môi trường tốt. Đội ngũ tài xế của Green GSM sử dụng xe điện VinFast không phát thải, giá cước hiển thị trên ứng dụng, hướng đến mục tiêu giao thông bền vững và cải thiện chất lượng sống.

Ông Đào Quý Phi, Giám đốc điều hành Green GSM khu vực Đông Nam Á, cho biết: "Davao là thành phố đề cao trật tự và trách nhiệm môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp lựa chọn di chuyển không phát thải đáng tin cậy". Việc mở rộng sang Davao là bước chiến lược trong kế hoạch phát triển nền tảng di chuyển thuần điện của Green GSM tại Philippines.

Dàn taxi điện Green GSM tại Phillipines. Ảnh: Green GSM

Người dân tại khu vực này có thể đặt taxi Green GSM qua ứng dụng, đường dây nóng hoặc vẫy xe tại các điểm thương mại. Từ khi ra mắt vào tháng 6 tại Philippines, Green GSM đặt mục tiêu cung cấp giải pháp di chuyển xanh, tin cậy và minh bạch chi phí. Mở rộng đến thị trường này thể hiện cam kết của hãng đối với việc phát triển bền vững đô thị.

Quang Anh