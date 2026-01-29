Grammy 2026 - cuộc đua sít sao

Các chuyên trang nhận xét cuộc đua Grammy 2026 sít sao, Lady Gaga, Bad Bunny và Kendrick Lamar đều có khả năng giành giải lớn nhất - Album của năm.

Lễ trao giải lần thứ 68 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena vào ngày 1/2 giờ Los Angeles (sáng 2/2 giờ Hà Nội). Năm nay, rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với chín đề cử. Tiếp sau anh là Lady Gaga và hai nhà sản xuất Jack Antonoff, Cirkut cùng bảy khả năng đoạt giải. Xếp thứ ba là Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas và kỹ sư hòa âm Serban Ghenea với sáu cơ hội nhận kèn vàng.

Nhiều trang tin nhận định mùa giải khó đoán do phần lớn ứng viên đều xứng đáng, nhất là trong nhóm giải chính (general field) - Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Theo AP, cuộc cạnh tranh năm nay khốc liệt, còn Billboard đánh giá cuộc đua sít sao.

Lady Gaga biểu diễn tại lễ trao giải Grammy 2025. Ảnh: AP

Ở hạng mục quan trọng nhất - Album của năm, ScreenRant nhận xét giải thưởng toàn diện, vinh danh tác phẩm có ý nghĩa về mặt văn hóa lẫn sáng tạo. Trong danh sách đề cử, giới chuyên môn chọn GNX của Kendrick Lamar, Debí Tirar Más Fotos (DtMF) bằng tiếng Tây Ban Nha của Bad Bunny và Mayhem (Lady Gaga) là các ứng viên sáng giá.

Theo một số trang tin, giải sẽ thuộc về Lady Gaga vì dự án mới cho thấy phong độ đỉnh cao của cô khi trở lại dòng dance pop từng làm nên tên tuổi. Lần thứ năm nghệ sĩ nhận đề cử này nhưng sẽ là lần đầu chiến thắng nếu được xướng tên năm nay. Vài tờ báo như Los Angeles Times và Rolling Stone xem Bad Bunny là cái tên tiềm năng. Năm ngoái, DtMF giúp anh trở thành ca sĩ quốc tế có lượt nghe cao nhất Spotify, giành giải Album của năm tại Latin Grammy 2025. Nếu thắng, đây sẽ là đĩa nhạc tiếng Tây Ban Nha đầu tiên nhận vinh dự này.

Billboard đoán rapper Kendrick Lamar thắng vì Grammy chưa có album hip-hop nào giành giải cao nhất kể từ Speakerboxx/ The Love Below của Outkast cách đây 22 năm. Tương tự Lady Gaga, anh nhận đề cử này 5 lần nhưng đều ra về tay không suốt bốn mùa trước. Chuyên trang cho rằng ban giám khảo có thể cân nhắc Lamar vì họ đã bỏ qua thể loại rap và nghệ sĩ quá lâu. Cây bút Jonathan Landrum Jr. của AP cũng chọn GNX vì tác phẩm có sức lan tỏa, xuất hiện trong nhiều sự kiện âm nhạc, thể thao và văn hóa năm qua.

MV "BAILE INoLVIDABLE" của Bad Bunny MV "BAILE INoLVIDABLE" - một trong những ca khúc thuộc album "DtMF" của Bad Bunny. Video: YouTube/ Bad Bunny

Với Bản thu âm của năm, Viện Hàn lâm tôn vinh các màn trình diễn, sự đóng góp của các nhà sản xuất âm nhạc cho bài hát. Năm nay, APT. của Rosé và Bruno Mars được cho sẽ làm nên lịch sử. Trò chuyện với Rolling Stone, ông J.J. Italiano - đứng đầu bộ phận tuyển chọn, khám phá âm nhạc toàn cầu của Spotify - gọi ca khúc là màn giao thoa văn hóa, một bản thu được trau chuốt kỹ lưỡng và phù hợp tinh thần giải thưởng.

Nếu điều này xảy ra, Rosé là nghệ sĩ Kpop đầu tiên nhận một trong bốn hạng mục lớn, còn Bruno Mars vượt Paul Simon để trở thành nghệ sĩ nhận giải này nhiều nhất. Trước đó, anh chinh phục hạng mục với các Uptown Funk (Grammy 2016), 24K Magic (2018) và Leave the Door Open (2022).

Dù APT. gây bão làng nhạc năm ngoái, vài trang tin đánh giá luther của Kendrick Lamar và SZA là đối thủ mạnh. Theo Rolling Stone, bài hát gợi cảm giác vượt thời gian nhờ mang âm hưởng nhạc phẩm If This World Were Mine (1982) của huyền thoại nhạc soul Luther Vandross và Cheryl Lynn. Billboard mô tả ca khúc của Lamar có nhịp điệu chậm rãi, mang tính điện ảnh. Los Angeles Times cho rằng tác phẩm có sự giao thoa thế hệ - một trong các yếu tố được ban giám khảo thích.

MV "Luther" của Kendrick Lamar và SZA MV "luther" của Kendrick Lamar và SZA. Video: YouTube/ Kendrick Lamar

Với Bài hát của năm, Grammy tập trung vào phần sáng tác, thường vinh danh nhạc phẩm có lời hay, ý nghĩa với điệp khúc thu hút. Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters), APT., luther, Abracadabra (Lady Gaga) là những ca khúc nổi bật.

Billboard dự đoán Golden là ca khúc Kpop đầu tiên thắng hạng mục này, khen giai điệu dễ ngân nga. Theo AP, giải thưởng đề cao tính chuẩn xác và ca khúc của Lady Gaga đáp ứng tiêu chí. Điều đó thể hiện qua cách ca sĩ tập trung xây dựng cấu trúc ca từ, giai điệu. "Bạn có thể cảm nhận tính kỷ luật ngay trong phần sáng tác khi mỗi câu chữ đều có sức nặng riêng", trang tin bình luận. Rolling Stone từng khen Abracadabra là "bài hát đậm chất Gaga nhất, "vượt trội hơn Bad Romance".

MV "Abracadabra" của Lady Gaga MV "Abracadabra". Video: YouTube/ Lady Gaga

Ở giải Nghệ sĩ mới xuất sắc, các chuyên trang có lựa chọn khác nhau. Theo Pitchfork, mặt bằng cạnh tranh khá cân bằng vì ai cũng có thành tựu. Dù vậy, lợi thế nghiêng về Adison Rae - giọng ca mang chất pop đầu thập niên 2000 nhưng tận dụng tốt âm nhạc đương đại và sombr - người có ca khúc Back to Friend phủ sóng truyền thông. Mặt khác, Rolling Stone đoán Alex Warren thắng do có một năm thành công với Ordinary - bài hát thống lĩnh nhiều đài phát thanh và mảng nhạc số.

Billboard cho rằng Leon Thomas sẽ giành giải nhờ Mutt - bản ballad R&B được xem một trong những bản hit gây bất ngờ nhất năm. Anh cũng nhận nhiều đề cử nhất trong số sáu nghệ sĩ mới, bao gồm Album của năm và Album R&B xuất sắc. Los Angeles Times chọn Olivia Dean vì phong cách của cô giống những người từng thắng Grammy như Adele và Amy Winehouse, cũng như có album The Art of Loving được khán giả yêu thích.

MV "So Easy (To Fall In Love)" của Olivia Dean MV "So Easy (To Fall In Love)" - một trong những sáng tác nổi bật của ca sĩ trong năm 2025. Video: YouTube/ Olivia Dean

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Từ năm 2024, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải Nhà sản xuất của năm và Nhà soạn lời của năm (cả không phải nhạc cổ điển) vào nhóm chính. Năm nay, Trevor Noah là người dẫn chương trình, giữ vai trò này sáu mùa liên tiếp. Đây cũng là lần cuối anh dẫn dắt sự kiện.

Danh sách đề cử các hạng mục chính Album của năm DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

SWAG - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

MUTT - Leon Thomas

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator Bản thu âm của năm DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

WILDFLOWER - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar và SZA

The Subway - Chappell Roan

APT. - Rosé và Bruno Mars Bài hát của năm Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

APT. - Rosé và Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden (Nhạc phim KPop Demon Hunters) - EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther - Kendrick Lamar và SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

WILDFLOWER- Billie Eilish Nghệ sĩ mới xuất sắc Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Phương Thảo (theo Billboard, Rolling Stone, AP)