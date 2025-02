Grammy 2025: Lady Gaga và Bruno Mars chiến thắng

9h48 The Weeknd trở lại biểu diễn sau tuyên bố tẩy chay Grammy

Trước khi The Weeknd trình diễn, Harvey Mason Jr., giám đốc điều hành của Viện thu âm và MusiCares, lên sân khấu nói về chặng đường chông gai của lễ trao giải. "Khi tôi đảm nhận vai trò này vào năm 2020, tôi muốn tổ chức thay đổi và hiện đại hóa để chúng tôi có thể tốt hơn và phục vụ cộng đồng âm nhạc năng động. Nhưng những ngày đầu của tôi không hoàn toàn dễ dàng". Theo Mason, Viện thu âm phải đối mặt một số lời chỉ trích, trong đó có The Weeknd. Từ sau khi The Weeknd tuyên bố tẩy chay Grammy vào năm 2011, Mason cho biết ban tổ chức đã thực hiện một số thay đổi và "cải tổ thành viên, bổ sung thêm hơn 3.000 thành viên bỏ phiếu là phụ nữ".

"Cử tri Grammy hiện trẻ hơn, gần 40% là người da màu và 66% thành viên của chúng tôi là thành viên mới. Từ khi chúng tôi bắt đầu quá trình chuyển đổi của mình trong năm nay, 13.000 thành viên bỏ phiếu của Viện Hàn lâm đã đề cử những người đồng cấp của họ và bỏ phiếu cho những người chiến thắng mà bạn đang thấy trên sân khấu này tối nay. Đó là một hệ thống bắt nguồn từ sự công bằng, chính trực và nguyên tắc rằng mọi tiếng nói trong cộng đồng của chúng ta đều quan trọng", ông nói.

Sau phần giới thiệu của CEO Viện thu âm, The Weeknd thể hiện ca khúc Cry for You, hát cùng Playboi Carti.

The Weeknd trên sân khấu Grammy. Ảnh: WireImage

Cuối tháng 11/2020, The Weeknd chỉ trích ban tổ chức Grammy trên mạng xã hội: "Họ vẫn giữ nguyên sự thối nát. Các người nợ tôi, người hâm mộ của tôi và cả làng nhạc sự minh bạch". Giọng ca Canada cho rằng ban tổ chức muốn trả thù vì anh nhận lời biểu diễn tại Super Bowl trong khi do dự ký thỏa thuận hát tại lễ trao giải của họ.

Tháng 3/2021, anh nói với Variety: "Bởi vì hội đồng bí mật đó, tôi sẽ không cho phép hãng đĩa nộp nhạc của mình tranh giải Grammy". Khi danh sách đề cử được công bố hồi tháng 11/2020, nhiều người bất ngờ khi The Weeknd không xuất hiện trong bất kỳ hạng mục nào sau một năm thành công với album After Hours.