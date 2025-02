Grammy 2025: 'Drag queen' Chappell Roan là Nghệ sĩ mới xuất sắc

8h33 'Alligator Bites Never Heal' thắng giải Album rap xuất sắc

Hạng mục do rapper Cardi B trao cho Doechii. Cô khóc khi được xướng tên, cảm ơn hãng đĩa, êkíp và người hâm mộ đã ủng hộ cô. Nghệ sĩ 27 tuổi, tên thật là Jaylah Ji'mya Hickmon, sinh ra ở Tampa (Mỹ). Sau khi phát hành Oh the Places You'll Go năm 2020, cô trở nên nổi tiếng trên TikTok. Đĩa đơn What It Is (Block Boy) năm 2023 đánh dấu lần đầu cô vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.