Grammy 2022: Olivia Rodrigo là 'Nghệ sĩ mới xuất sắc'

7h40 Lil Nax X trình diễn cùng Jack Harlow

Cặp nghệ sĩ biểu diễn hai ca khúc Montero (Call Me By Your Name), bài hát lên án những người chỉ trích đồng tính, đồng thời kết nối, bênh vực cộng đồng LGBT. Ngoài ra, họ hát thêm bài Industry Baby. Lil Nax X là nghệ sĩ mới nổi gần đây. Anh công khai đồng tính, nhiều lần mặc váy ở các sự kiện.