GPT-5 bị chê, OpenAI đưa GPT-4o trở lại ChatGPT

Trước việc người dùng phản ứng tiêu cực với bản cập nhật GPT-5 cho ChatGPT, CEO OpenAI Sam Altman cho biết đang đưa mô hình GPT-4o trở lại.

"Chúng tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của một số thứ được yêu thích ở GPT-4o, ngay cả khi GPT-5 làm tốt hơn ở nhiều khía cạnh", Sam Altman mở đầu bài viết trên X ngày 9/8, sau khi phiên bản ChatGPT mới bị phản ứng. "Người dùng có quan điểm rất khác nhau về sức mạnh tương đối của GPT-4o so với GPT-5 (chỉ là mô hình trò chuyện, không phải mô hình suy luận nâng cao)".

Thông báo ra mắt GPT-4o năm ngoái trên màn hình smartphone. Ảnh: Ink

Altman cũng nhấn mạnh sự không hài lòng của người dùng với GPT-5 cho thấy "không có mô hình nào phù hợp với tất cả". Do đó, công ty sẽ tập trung hoàn thiện quá trình triển khai GPT-5 và ổn định mọi thứ, sau đó hướng đến mục tiêu giúp AI này thân thiện hơn.

Người đứng đầu OpenAI thừa nhận việc chuyển đổi từ GPT-4o lên GPT-5 không được suôn sẻ, khiến bản ChatGPT mới "kém thông minh hơn hẳn". Do đó, người đăng ký gói Plus hiện có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng ChatGPT với mô hình GPT-4o, nhưng chưa rõ thời gian bao lâu.

"Chúng tôi sẽ theo dõi mức độ sử dụng để cân nhắc thời hạn cung cấp mô hình cũ", Altman nói.

ChatGPT bắt đầu tích hợp mô hình GPT-5 mới nhất ngày 7/8. Tuy nhiên, sau một ngày, hàng loạt chỉ trích nhắm vào chatbot như "kinh khủng", "thiếu sót", "khó chịu", "tàn bạo", thậm chí so sánh với "một thư ký làm việc quá sức". Một chủ đề trên Reddit với tiêu đề "GPT-5 tệ hại" đã thu hút gần 3.000 lượt bình chọn và hơn 1.200 bình luận từ những người không hài lòng với mô hình mới. Nhiều người vẫn muốn giữ lại mô hình cũ hơn như 4o và 4.1, trong khi số khác bày tỏ sự thất vọng vì mẫu GPT-5 Thinking chỉ cho phép sử dụng 200 tin nhắn mỗi tuần, đồng thời mất quyền truy cập vào các mô hình AI trước đó như o4-mini và o4-mini-high.

Theo TechRadar, động thái của Sam Altman và OpenAI cho thấy công ty cũng đã lắng nghe cộng đồng người dùng. Tuy vậy, việc tích hợp mô hình mới đáng lẽ cần được xem xét kỹ lưỡng hơn trước thay vì phải đợi đến khi người dùng phản ứng.

Bảo Lâm (theo TechRadar, CNBC)