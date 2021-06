Góp phần củng cố hệ miễn dịch với thực phẩm chứa kháng thể IgG

Việc bổ sung kháng thể IgG góp phần tăng sức đề kháng, hỗ trợ chống lại các tác nhân gây bệnh.

Theo các chuyên gia, IgG (Immunoglobulin G) là kháng thể chính tìm thấy trong tuần hoàn máu và dịch ngoại bào. Bằng khả năng bắt dính với các mầm bệnh như vi khuẩn, virus hay nấm mà IgG có thể góp phần kiểm soát nhiễm trùng trong cơ thể. Điển hình, kháng thể IgG có khả năng đi qua nhau thai, IgG của mẹ được truyền cho con qua nhau giúp bảo vệ thai nhi trước những tác nhân gây bệnh khi trẻ còn trong bụng mẹ.

IgG được tạo ra để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh lây nhiễm từ bên ngoài.

Như vậy, thời điểm còn trong bụng mẹ, thai nhi được truyền một lượng kháng thể IgG nhất định để tạo nên hệ miễn dịch đầu đời. Thế nhưng, sau khi trưởng thành, chức năng của các hệ cơ quan cũng giảm dần. Với tần suất làm việc cao, stress, môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn, độc hại tích lũy từng ngày làm cho cơ thể từ từ suy giảm, yếu dần. Ngoài ra, sự tấn công của các loại dịch bệnh, cơ thể suy yếu, khó chống đỡ virus, vi khuẩn khiến các bệnh lý cấp tính, mạn tính bắt đầu xuất hiện.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, sữa non chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn rất nhiều so các dòng sữa thông thường. Sữa non còn được xem như "vaccine" đầu tiên giúp bảo vệ trẻ khỏi những tác nhân gây hại từ bên ngoài.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra, sữa non chứa tỷ lệ cao Immunoglobulin G, đặc biệt là sữa non của bò. Ngoài lượng lớn kháng thể IgG, sữa non còn chứa các kháng thể IgM, IgA, vitamin, khoáng chất, enzyme, axit amin... giúp bảo vệ đường tiêu hóa, chống lại các tác động vi khuẩn bên ngoài tấn công.

Sữa non của bò chứa tỷ lệ cao Immunoglobulin G.

Từ những công dụng của sữa non được tìm thấy, ngày nay với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại, các nhà khoa học nghiên cứu, điều chế ra những dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe chiết xuất từ sữa non giúp bổ sung tăng sức đề kháng cho cơ thể khỏe mạnh. Đại diệnNew Image Việt Nam cho biết, Immufort Ultraboost Colostrum - sản phẩm có thành phần chính là sữa non của bò được nhiều người dùng tin tưởng, lựa chọn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort Ultraboost Colostrum giàu kháng thể IgG tự nhiên (40% IgG) góp phần nâng cao đề kháng cho thể trước sự tấn công của các vi khuẩn, tác nhân gây bệnh hằng ngày. Điều này giúp duy trì cơ thể trong trạng thái khỏe mạnh. Sản phẩm này được bào chế dạng viên tiện lợi sử dụng, dễ dàng mang theo bất kỳ đâu, đồng thời giúp bổ sung 1.000mg canxi mỗi ngày góp phần giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

Immufort Ultraboost Colostrum còn bổ sung lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Sản phẩm chứa lượng đường đạm béo thấp, là sự lựa chọn tốt cho những người thừa cân, người bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp.

Immufort Ultraboost Colostrum là sản phẩm giàu kháng thể IgG tự nhiên.

Sản phẩm Immufort có nguồn gốc từ NewZealand - quốc gia nổi tiếng với đàn bò khỏe mạnh được nuôi dưỡng bằng những cánh đồng cỏ hữu cơ xanh mát. Công nghệ hiện đại Alpha Lipid tích hợp giúp cải tiến sản phẩm ở dạng viên tiện lợi sử dụng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dòng sữa non cung cấp.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort Ultraboost Colostrum, GPQC số 00270/2019/ATTP-XNQC, Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 1/2/2019. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

