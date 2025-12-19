Google, Shopify chi 44 triệu USD mua tín chỉ carbon từ xử lý mỡ thải

Liên minh gồm Google, Shopify trả tới 362 USD mỗi tín chỉ carbon phát sinh từ hoạt động xử lý mỡ thừa, chất thải nông nghiệp rồi lưu trữ dưới lòng đất.

Mitchel Selby, Trưởng bộ phận Quỹ Bền vững tại Shopify - nền tảng thương mại điện tử trọn gói - thông báo Liên minh công nghệ Frontier mà họ tham gia đạt thỏa thuận mua tín chỉ carbon từ NuLife GreenTech ngày 19/12.

Frontier được thành lập vào năm 2022 bởi loạt tập đoàn công nghệ gồm Google, Meta, Shopify, Stripe, McKinsey, nhằm hỗ trợ mở rộng quy mô các loại công nghệ loại bỏ carbon bằng cam kết mua tín chỉ trả trước.

Theo Reuters, nhóm doanh nghiệp công nghệ sẽ trả cho 122.000 tấn CO2 lưu trữ trong giai đoạn 2026-2030. NuLife GreenTech có trụ sở tại Saskatchewan (Canada), chuyển đổi chất thải hữu cơ từ nông nghiệp, công nghiệp, gồm mỡ từ chế biến thực phẩm thành dầu sinh học, sau đó bơm xuống lòng đất.

Một phần hệ thống xử lý chất thải và bơm dầu của NuLife GreenTech. Ảnh: Mitchel Selby

Mỗi năm, hàng tỷ tấn phế phẩm nông - lâm nghiệp được thải ra trên toàn cầu. Phần lớn lượng này bị đốt, chôn lấp hoặc tự phân hủy, phát thải lượng lớn khí CO2 và metan vào khí quyển.

Với thương vụ trên, trung bình mỗi tín chỉ carbon được mua với giá 362 USD. Tín chỉ loại bỏ carbon (CDR) thuộc hàng giá cao trong các loại tín chỉ, bởi tính xác thực cùng công nghệ ứng dụng đắt đỏ. Để so sánh, mỗi tín chỉ từ việc giảm mất rừng có giá khoảng 5 USD, trong khi loại hình trồng rừng mới có thể đạt mức giao dịch 20 USD.

Thêm vào đó, các tín chỉ từ rừng hay biochar (than sinh học) chỉ giúp hấp thụ CO2, còn tín chỉ từ chất thải hữu cơ giúp tránh được khí siêu ô nhiễm methane (CH4) - loại làm nóng hành tinh gấp 25 lần CO2. Tức là, việc loại bỏ một tấn CH4 được tính tương đương với giảm 25 tấn CO2.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Công nghệ mà NuLife ứng dụng là hóa lỏng thủy nhiệt (HTL), đã được cấp bằng sáng chế. Cụ thể, lượng chất thải thu gom được đun ở áp suất cao để phân hủy thành dầu sinh học, giàu carbon. Lượng dầu này sau đó được bơm vào các hang muối sâu hơn 1.000 m dưới lòng đất, hoặc các mỏ dầu không còn sử dụng để lưu trữ vĩnh viễn.

Theo lãnh đạo Shopify, hơn 50% số thỏa thuận mua tín chỉ từ chất thải hữu cơ của Liên minh Frontier được ký kết trong năm nay. Họ ước tính công nghệ này có thể mở rộng quy mô để loại bỏ 1,5 tỷ tấn CO2 mỗi năm vào 2040.

"Mục tiêu tại Frontier là tạo một danh mục giải pháp loại bỏ carbon có tiềm năng xử lý ở quy mô tỷ tấn trong tương lai", Hannah Bebbington Valori, trưởng bộ phận phát triển của Frontier, nói.

Các cam kết trả trước của liên minh giúp giảm thiểu rủi ro, đồng thời thúc đẩy dự án loại bỏ carbon phát triển nhanh hơn. Họ dự định chi 1 tỷ USD mua tín chỉ carbon trong giai đoạn 2022-2030.

Bảo Bảo (theo Reuters, NuLife)