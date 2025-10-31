Kỹ sư Việt phát triển bản đồ số

Hà NộiBản đồ số Digimap do kỹ sư Việt phát triển giúp người tham quan tìm nhanh đường đến hàng trăm khu vực mong muốn tại nơi tổ chức Hội chợ Mùa Thu.

Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra từ 25/10 đến 04/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Ban tổ chức cho biết bản đồ số được cung cấp trên trang vec.digimap.ai. Đây là bản đồ từng được dùng trong Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, nhưng được bổ sung thêm nhiều tính năng để đáp ứng nhu cầu của hội chợ.

Hội chợ Mùa Thu năm nay thu hút khoảng 3.000 gian hàng chia vào 6 phân khu, trên diện tích trưng bày trên 130.000 m2, dự kiến đón tới 500.000 lượt khách mỗi ngày. Một trong những thách thức với không gian lớn là việc tìm đường đến đúng gian hàng và khu vực mong muốn.

Giao diện bản đồ số tại Hội chợ Mùa Thu. Ảnh chụp màn hình

Ở phiên bản mới, hệ thống được bổ sung tính năng dẫn đường đa điểm (multi-direction). Người dùng chọn điểm xuất phát và chọn các điểm đến mong muốn, bản đồ sẽ cho ra lộ trình nhanh nhất hoặc quãng đường ngắn nhất, xem theo dạng 2D hoặc 3D.

Ngoài ra, bản đồ này cũng bắt đầu cung cấp chatbot để hỗ trợ tra cứu nhanh, cung cấp thông tin về lịch trình, khu vực tiện ích, gian hàng nổi bật và các hoạt động theo chủ đề. Đồng thời giao diện được tối ưu theo hướng trực quan hơn, cho phép người tham dự dễ dàng xác định vị trí, tìm tuyến đi tối ưu và khám phá theo danh sách điểm đến mong muốn.

"Nền tảng cũng được tối ưu tốc độ tải để vận hành ổn định trong điều kiện mật độ khách cao và phạm vi không gian rộng", đại diện đơn vị phát triển cho biết.

Đây cũng là sản phẩm bản đồ hiếm hoi do kỹ sư Việt phát triển, nhắm tới phân khúc bản đồ trong nhà, từng được sử dụng tại một số sự kiện lớn tại Nhật Bản, Việt Nam.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết một trong những thách thức của việc lập bản đồ số trong các triển lãm là cần tìm đúng vị trí đến và đi, trong bối cảnh các giải pháp như GPS sẽ khó chính xác với gian hàng nhỏ và đặt trong nhà. Để giải quyết bài toán đó, đơn vị phát triển cần tìm ra cách định vị khác, như xây dựng bộ dữ liệu về thông tin của gian hàng để người dùng có thể tìm khi gõ. Ngoài ra, ở một số vị trí nhất định trong triển lãm, họ sẽ đặt các mã QR. Người dùng mở website, quét mã là có thể tìm ra vị trí của mình trên bản đồ.

"Mật độ khách di chuyển liên tục tại hội chợ sẽ đặt ra yêu cầu cao về độ ổn định. Chúng tôi kế thừa công nghệ đã vận hành tại Triển lãm hồi tháng 9, đồng thời tối ưu thuật toán định vị và xử lý bản đồ để đảm bảo trải nghiệm tốt cả trong giờ cao điểm", đại diện Digimap cho biết.

Theo ban tổ chức, việc áp dụng bản đồ số không chỉ giúp khách tham quan điều hướng thuận tiện hơn, mà còn hỗ trợ quản lý dòng khách, theo dõi mật độ di chuyển và phân bổ dịch vụ phù hợp. Đây cũng được xem là bước tiến trong định hướng xây dựng mô hình sự kiện thông minh, kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại.

"Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục tối ưu công nghệ điều hướng trong nhà, bổ sung khả năng dẫn đường đa điểm và các tiện ích tìm kiếm nhanh", đơn vị này cho biết.

Lưu Quý