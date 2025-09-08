Google lặng lẽ xóa cam kết Net Zero khỏi website

Google đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2030, nhưng họ đã xóa cam kết này khỏi website, sau báo cáo công bố lượng khí thải tăng gấp rưỡi.

Thông tin trên được tờ Canada’s National Observer công bố, sau khi theo dõi lịch sử chỉnh sửa website phát triển bền vững chính thức của Google.

Bốn năm trước, Google đưa ra cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) trên toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2030, lấy năm tham chiếu là 2019.

"Chúng ta còn thời gian đến năm 2030 để vạch ra lộ trình bền vững cho hành tinh của mình, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu", Sundar Pichai, CEO Google, nói trong một video giữa khu vườn xanh mướt tại California (Mỹ) năm 2020. Ông đồng thời tuyên bố Google bước vào "thập kỷ tham vọng nhất từ trước đến nay" trong hành động vì khí hậu.

Logo của Google bên ngoài văn phòng công ty tại London, Anh, ngày 24/6. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Canada’s National Observer nói Google đã lặng lẽ xóa cam kết Net Zero trên website vào tháng 7, bởi nhu cầu điện tăng đột biến từ các trung tâm dữ liệu AI,

Trên website này, mục Hoạt động bền vững (Operating sustainably) đã được đổi tên thành Hoạt động của chúng tôi (Our operations), và tiểu mục phát thải carbon ròng bằng 0 (Net-zero carbon) đã bị xóa. Thay vào đó, Năng lượng (Energy) được bổ sung thay thế, trở thành lĩnh vực đứng đầu trong hoạt động bền vững của Google.

So sánh hai phiên bản trước và sau khi xóa cam kết Net Zero của Google trên website phát triển bền vững. Nguồn: Canada’s National Observer

Phản hồi nội dung này, người phát ngôn của Google nói họ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới tham vọng khí hậu. Đại diện Google trích báo cáo môi trường năm 2025, thêm rằng lượng khí thải từ năng lượng của trung tâm dữ liệu đã giảm 12% trong năm 2024, nhờ việc sử dụng thêm năng lượng sạch.

Thực tế, bất chấp nhiều nỗ lực giảm thải, tổng phát thải của gã khổng lồ công nghệ vẫn ở mức cao. Năm 2024, họ phát thải 11,5 triệu tấn CO2e, tăng 51% so với năm cơ sở 2019. Trong báo cáo môi trường phát hành năm 2025, họ thừa nhận việc vận hành cơ sở hạ tầng toàn cầu phía sau các sản phẩm và dịch vụ cần "rất nhiều năng lượng". Họ cũng giải thích rằng gần như không thể đạt được tham vọng phát thải ròng bằng 0 trước đây, một phần là do sự mở rộng trong lĩnh vực AI.

Cũng theo báo cáo, mức tiêu thụ điện hàng năm của Google đã tăng 26% trong năm 2024, lên 32,2 TWH, gần bằng mức tiêu thụ của Ireland. Tháng trước, Google đã công bố một báo cáo kỹ thuật cho thấy một câu lệnh AI Gemini của họ tiêu thụ 0,24 Wh, tương đương hoạt động xem Tivi trong 9 giây, gây phát thải 0,033g CO2e.

"Mặc dù chúng tôi vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu về khí hậu, rõ ràng việc đạt mục tiêu giờ phức tạp và thách thức hơn ở mọi cấp độ, từ địa phương đến toàn cầu", báo cáo môi trường phát hành năm 2025 của Google nêu.

Michael Barnard, một nhà phân tích công nghệ năng lượng sạch, đề cập hiện trạng tăng trưởng nhu cầu điện do AI đang trở nên không tương thích với các cam kết môi trường ở một số doanh nghiệp. Thực tế, sự không tương thích này đang được đặt trong bối cảnh ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, cùng việc đảo ngược nhiều chính sách khí hậu.

Barnard lưu ý việc Ruth Porat - Giám đốc đầu tư của Google - ủng hộ việc mở rộng sử dụng các nhà máy điện than "cực kỳ sạch" và các nhiên liệu hóa thạch khác cấp điện cho trung tâm dữ liệu tương lai của công ty. Bản thân Pichai đã tham dự lễ nhậm chức của Trump, và Google đã quyên góp 1 triệu USD.

Tuy nhiên, Barnard chỉ ra thực tế là Google vẫn tiếp tục ký kết các thỏa thuận mua điện của doanh nghiệp cho nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác nhau, gồm thủy điện, điện gió ngoài khơi và thậm chí cả địa nhiệt tiên tiến. "Google đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan", ông nói.

Ở chiều ngược lại, báo cáo phát triển bền vững mới nhất từ các công ty công nghệ lớn khác như Microsoft và Amazon vẫn coi mục tiêu Net Zero là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Bảo Bảo (theo Canada’s National Observer)