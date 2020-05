Diễn viên quàng khăn kẻ ô tông đỏ, tạo điểm nhấn cho trang phục menswear khi dự khai trương cửa hàng Gucci năm 2016.

Gong Hyo Jin sinh năm 1980, ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như "Master's Sun", "It's okay, that's love" (Chỉ có thể là yêu), "Jealousy Incarnate" (Muôn kiểu ghen tuông), "Khi hoa trà nở"...