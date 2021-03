Golfer European Tour xuất thần đúng lúc

Nhờ phát đến tận green hố cuối, Robert MacIntyre đoạt chiếc vé vào vòng loại trực tiếp WGC-Dell Match Play.

Ngày thứ ba tại giải – 26/3, MacIntyre gặp bất lợi suốt trận gặp Adam Long. Vẫn bị đối thủ dẫn 1 Up khi vào hố 18 par4, dài 371 yard, MacIntyre cần hoà trận mới được quyền đi tiếp. Đúng lúc đó, anh đột biến hiệu suất phát bóng. Sau khi anh vung driver, bóng đến cuối fairway rồi lăn vào green, cách hố 0,8 mét.

Robert MacIntyre ở hố 16

Từ vị trí đó, MacIntyre ghi eagle rồi đạt kết quả mong đợi.

"Xong chín hố, tôi bị dẫn đến 3 Up. Sang hố 10, caddie riêng đã động viên nhưng tôi thực sự mất phương hướng. Đến hố cuối, tôi mà phát như bình thường thì bóng sẽ qua chỗ đổ dốc nhưng sẽ không lăn vào green. Do đó, tôi phải đánh thấp để tận dụng đà lăn. May mà tránh được bẫy bên trái", MacIntyre phân tích chiến thuật riêng. "Và đó là một trong những cú hay nhất đồng thời may nhất đời tôi", anh vừa cười vừa tự bình phẩm.

MacIntyre thành công nhờ eagle ngoài mong đợi. Ảnh: PGA Tour

Thực tế là bóng vượt bờ dốc trước green. Lúc nó lăn vào, Dustin Johnson sắp chốt hố, cách 1,9 mét trong trận gặp Kevin Na. Johnson đành dừng tay, sau đó giữ par. Cả cặp đấu này rời giải còn MacIntyre vào vòng loại trực tiếp. Trận tiếp theo, MacIntyre thua Victor Perez sau 14 hố. MacIntyre quốc tịch Scotland, sinh năm 1996. Hai năm qua, anh mới một danh hiệu European Tour.

WGC-Dell Match Play khởi tranh từ 24/3 theo thể thức đấu hố ở Texas, do PGA Tour và European Tour đồng bảo trợ. Giải dành cho top 64 bảng thứ bậc thế giới (OWGR) với quỹ thưởng 10,5 triệu USD. Các trận bán kết và chung kết diễn ra trong hôm nay, 28/3.

Quốc Huy (theo Golf Channel)