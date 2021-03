Garcia vào tứ kết Dell Match Play nhờ hole-in-one

Golfer Tây Ban Nha Sergio Garcia chỉ một cú vung gậy bất ngờ vào tứ kết sự kiện trong nhóm World Golf Championship thuộc PGA Tour ở Austin, Texas.

Garcia phát bằng gậy sắt số 9 tại hố 4 par3, dài 160 yard. Bóng lên green rồi giật ngược vào hố. Chính Garcia cũng ngạc nhiên trong cú ace này.

Sergio Garcia hole-in-one ở Dell Match Play hôm 27/3

Giải theo thể thức đấu hố với quỹ thưởng 10,5 triệu USD. Sau hai trận vòng tròn nhóm bốn người, Garcia gặp Lee Westwood hôm 26/3 để tranh chiếc vé duy nhất vào chặng đầu vòng loại trực tiếp. Cuộc đấu tay đôi này tính từng hố theo kiểu cái chết bất ngờ. Garcia được cơ hội chốt trận ngay hố playoff thứ nhất nhưng hỏng pha putt dứt điểm, cách 1,2 mét. Thế trận cân bằng suốt ba hố. Garcia tung cú ace ở hố thứ tư.

"Tôi không biết phải nói sao. Ghi hole-in-one là điều kì diệu. Đường bóng ngọt nhưng phải may mắn lắm. Vì nó không trúng cờ mà đáp trên một tí rồi giật về hố. Tôi rất sướng, nhưng tiếc cho Lee. Không may là trong chúng tôi phải có người thua", Garcia nói. Anh cùng Westwood ít nhất bảy lần khoác áo tuyển châu Âu tranh Ryder Cup với Mỹ.

Garcia, sinh năm 1980, đoạt major Masters 2017 trong 11 chức vô địch PGA Tour và 16 cúp European Tour. Còn đồng đội cũ hơn bảy tuổi, hai lần đăng quang đấu trường Mỹ nhưng 25 lần thắng hệ thống giải châu Âu. Chính Westwood kết thúc sự thống trị ngôi số một thế giới - OWGR - của Tiger Woods vào năm 2010. Anh cũng là nhân vật đầu tiên trong ba golfer không major nhưng đứng đầu OWGR, bên cạnh Luke Donald và Jon Rahm.

Garcia phấn khích vì hole-in-one nhưng tiếc cho đối thủ Lee Westwood. Ảnh: Reuters

Ngày đầu Dell Match Play, Garcia thắng đồng đội cũ 4&3. Trong đấu hố, cuộc so tài kết thúc khi phần lợi dẫn – up lớn hơn số hố chưa đấu còn tỷ số được hiển thị theo nguyên tắc số up trước và số hố còn lại đứng sau.

Thắng Tyrrell Hatton 3&2 ở trận thứ hai, nhưng Garcia thua Matt Wallace cùng tỷ số trận thứ ba. Trước khi vào chặng này, Garcia bị đau chân. "Tôi vào phòng thay đồ và bị chuột rút trong lúc mang giày. Dù cố dãn cơ nhưng nó không hết hẳn. Rồi ở hố 6, bàn chân lại chuộc rút nên tôi phải dùng thuốc giảm đau", Garcia kể.

Hôm qua, Garcia thua Victor Perez 4&3 trong trận tứ kết. Các cặp bán kết hôm nay, 28/3 gồm Perez – Billy Horschel, Matt Kuchar – Scottie Scheffler.

Quốc Huy tổng hợp