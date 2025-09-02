Gợi ý quán ăn sáng Hà Nội gần các khu vực diễu binh 2/9

Sau lễ kỷ niệm Quốc khánh sáng 2/9, người dân và du khách xem diễu binh ở các ngả đường có thể chọn những quán ăn ở khu vực lân cận để nạp năng lượng.

VnExpress lựa chọn các hàng quán được đánh giá cao, nổi tiếng trên nhiều diễn đàn ẩm thực, có mặt trong danh sách Michelin Guide qua các năm. Vị trí các quán cũng dễ tiếp cận từ những điểm đoàn diễu binh đi qua.

Khu vực Văn Cao - Liễu Giai

Bún ốc phố Kim Mã Thượng

Bún ốc bà Thoa đặc trưng Hà Nội với nước chua thanh của giấm bỗng. Các loại đồ ăn kèm có ốc vặn, ốc mít (ốc nhỏ, ốc to), thịt bò, giò. Đặc trưng của quán là hành phi tự làm, là loại hành lá tươi (hành xanh) phi với tóp mỡ, khác với hành khô phi. Quán trước nằm ở mặt phố Kim Mã Thượng, nhưng nay đã chuyển vào ngõ 7. Giá mỗi bát từ 50.000 đồng.

Bún ốc bà Thoa phố Kim Mã Thượng. Ảnh: Phan Thu

Phở Vũ phố Văn Cao

Nằm ở vị trí thuận tiện, chỉ cách Cung thể thao Quần Ngựa vài trăm mét, đây là quán phở luôn đông khách mỗi buổi sáng, đặc biệt dịp cuối tuần. Một đặc trưng của phở Vũ là bánh to, mềm, nước dùng đậm đà. Thực khách có thể gọi thịt tái, chín, nạm, gầu. Quán trước nằm ở đối diện Quần Ngựa, nay chuyển về ngã tư Thụy Khuê - Văn Cao. Quán mở từ 5h, giá từ 40.000 đồng một bát.

Khu vực gần Quảng trường Ba Đình

Bún cá - bánh đa tôm phố Quan Thánh

Quán bún cá Văn từng được CNN giới thiệu là một trong 5 địa chỉ nhất định phải thử ở Hà Nội. Quán nằm cách Quảng trường Ba Đình gần 2 km, mở cửa từ 6h đến 15h hàng ngày. Có hai loại cá để thực khách lựa chọn là cá phi lê, chiên vàng giòn cá thái lát, hấp chín. Cả hai loại đều sử dụng thịt cá tươi sống, không tẩm ướp để giữ vị nguyên bản. Mỗi suất bún có giá từ 40.000 đồng.

>> Xem thêm: Hàng bún cá từng lên báo Mỹ

Bún cá Văn phố Quan Thánh. Ảnh: Quỳnh Mai

Phở gà Châm phố Yên Ninh

Nằm trong danh sách Michelin Selected, phở gà Châm là luôn đông khách mỗi buổi sáng, cách điểm diễu binh 1,5 km. Nước dùng ninh 7 tiếng với thảo mộc, thịt gà chắc, da giòn. Thực khách có thể gọi thêm trứng non, gan, mề. Quán mở bán từ 6h30 đến quá trưa, nhưng có thể đóng cửa sớm khi nào hết hàng. Đây là một trong những quán ăn đắt nhất Hà Nội, với bát phở đầy đủ lên tới 200.000 đồng.

Phở gà Tiến phố Nguyễn Trường Tộ

Cũng nằm trong danh sách Michelin nhiều năm, phở gà Tiến có chỗ ngồi mát mẻ, rộng rãi. Khách gọi tới đâu chủ quán sẽ thái/xé thịt gà tới đó để đảm bảo tươi, ngọt, không bị khô. Nước dùng trong, ninh từ xương gà, thơm mùi nấm hương. Khách có thể gọi phở, bún miến hoặc mì. Quán mở từ 6h đến đầu giờ chiều. Giá từ 50.000 đồng một bát.

Khu vực Cửa Nam

Bún thang phố Cửa Nam

Bún thang bà Ẩm nằm cách nút giao Cửa Nam khoảng 100 m. Đây là một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất và được đánh giá có chất lượng nhất của món bún mang đặc trưng Hà Nội. Tỷ phú Mỹ Jensen Huang cùng nhiều người nổi tiếng thế giới từng ghé nơi đây trong chuyến thăm Hà Nội. Bún thang bà Ẩm có chỗ ngồi rộng rãi, giá từ 80.000 đồng một bát.

Bún thang bà Ẩm. Ảnh: Hà Nam

Bún cá chấm phố Nguyễn Thái Học

Quán mở cửa từ 9h đến 14h, bán trên vỉa hè, trên con đường các đoàn diễu binh đi qua, luôn đông khách và sẽ phải chờ đợi rất lâu, đặc biệt vào giờ trưa. Thực khách sẽ được phục vụ theo suất gồm cá rán (chiên), bún, rau sống, nước dùng (canh chua) có rau cải và nước mắm ớt tỏi. Ngoài cá rán, khách có thể gọi thêm chả cá. Giá mỗi suất từ 30.000 đồng. Lưu ý chỗ ngồi hơi chật.

Với những du khách xem diễu binh ở khu vực Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, có thể di chuyển để ăn sáng tại phố cổ Hà Nội.

Tâm Anh