Hụt hẫng vì định mua nhà 2,5 tỷ thì 'gói vay ưu đãi bị ngưng'

Mọi dự định về căn hộ nhỏ xinh, có góc bàn làm việc đặt bên cửa sổ với tôi gần như xa vời thêm một bước.

Năm nay tôi vừa tròn 30 tuổi. Trải qua nhiều năm lao động, tiết kiệm từng chút một, tôi cũng gom góp được chừng 800 triệu đồng, tương đương gần một phần ba giá trị căn hộ tôi vẫn hằng mơ có.

Căn hộ này có giá chỉ hơn 2,5 tỷ đồng, vị trí cách nơi tôi làm việc khoảng mười cây số. Khoảng cách ấy đối với tôi là vừa phải, không quá gần nhưng cũng không quá xa.

Tôi từng đặt niềm tin lớn vào chương trình vay ưu đãi dành cho người dưới 35 tuổi.

Do thu nhập chưa cao, khoản vay hỗ trợ ấy chẳng đơn thuần dễ chịu về lãi suất, mà đã trở thành niềm hy vọng giúp tôi thực hiện được mong muốn ổn định chốn đi về. Nếu buộc phải vay theo lãi suất thông thường, tôi biết mình sẽ phải sống xoay xở hơn, cân nhắc kỹ càng mọi khoản chi để không trễ kỳ trả nợ.

Ấy vậy mà, khi liên hệ ngân hàng, tôi nhận được thông báo ngắn gọn rằng chương trình đã bị ngưng. Lúc đó, mọi dự định về căn hộ nhỏ xinh, về góc bàn làm việc tôi tính đặt bên cửa sổ như gần như xa vời thêm một bước.

Người trẻ như tôi không thể lúc nào cũng chạy theo những thay đổi bất chợt của thị trường hay chính sách, nhất là khi mỗi quyết định về nhà cửa đều liên quan đến cả chục năm trả nợ.

Nếu có thể, các chương trình vay ưu đãi hãy được duy trì ổn định, minh bạch và đủ dài hạn, để những người đang cặm cụi tích góp từng đồng cũng biết mình có đường mà tính mỗi tháng cần để dành bao nhiêu để trả gốc và lãi tiền vay mua nhà...

Còn lại, chúng tôi tự xoay xở được. Thắt chặt chi tiêu một chút, nhận thêm việc làm thêm, hay chấp nhận sống tiết kiệm cũng không sao.

Điều quan trọng là có một điểm tựa để cố gắng, một cảm giác rằng giấc mơ an cư tuy chậm nhưng vẫn nằm trong tầm với, chứ không phải cứ mỗi lần tính toán là lại phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi suy cho cùng, người trẻ chỉ mong có một mái nhà tử tế để yên tâm dựng xây phần còn lại của cuộc đời mình.

Gần đây, các ngân hàng lớn đã dừng gói vay ưu đãi dành cho người trẻ mua nhà, đồng thời nâng lãi suất khoản vay mới thêm 1-2%. Từ cuối tháng 10, một thanh niên 30 tuổi (TP HCM) nộp hồ sơ vay mua nhà, song được cán bộ tín dụng của các ngân hàng quốc doanh thông báo dừng triển khai gói ưu đãi. Đây là gói cho vay dành cho người trẻ mua nhà, được 4 ngân hàng quốc doanh triển khai từ quý I, với mức lãi suất 5,5%, kỳ hạn 3 năm. Chương trình này từng được giới trong ngành lẫn người đi vay đánh giá "hấp dẫn" nhất nhiều năm.

Hiếu