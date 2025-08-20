Gói cước rẻ nhất của ChatGPT

OpenAI công bố gói cước rẻ nhất từ trước đến nay của công ty là ChatGPT Go với giá 4,57 USD.

Ngày 19/8, OpenAI triển khai ChatGPT Go, đầu tiên tại Ấn Độ. Công ty cho biết gói dịch vụ giá rẻ sẽ sớm mở rộng sang các quốc gia khác, sau quá trình thử nghiệm và đánh giá phản ứng thị trường.

ChatGPT Go có giá dưới 5 USD mỗi tháng, thấp hơn ChatGPT Plus (20 USD) và ChatGPT Pro (200 USD), với quyền truy cập mô hình AI mới nhất GPT-5. So với bản miễn phí, gói cung cấp số lượng tin nhắn, tạo hình ảnh, tải tệp tin gấp 10 lần, bộ nhớ cao gấp đôi, cho phép ghi nhớ bối cảnh các cuộc trò chuyện trước đó tốt hơn, giúp người dùng có trải nghiệm liền mạch khi làm các dự án dài.

Logo ChatGPT hiển thị trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, điểm trừ của gói Go là không thể truy cập mô hình cũ hơn, như GPT-4o, đặc biệt khi GPT-5 nhận phản hồi trái chiều và nhiều người muốn quay lại sử dụng bản cũ. Để duy trì giá rẻ, Go cũng bị lược bỏ một số tính năng cao cấp như Sora - công cụ tạo video từ văn bản của OpenAI, hay Connectors - tính năng kết nối ChatGPT với các ứng dụng phổ biến khác như Gmail hay Google Calendar.

"ChatGPT có giá phải chăng hơn, xuất phát từ yêu cầu của chính người dùng. Chúng tôi triển khai Go tại Ấn Độ và sẽ tiếp nhận phản hồi trước khi mở rộng sang các quốc gia khác", Nick Turley, người đứng đầu bộ phận ChatGPT, cho biết.

Việc ra mắt ChatGPT Go cho thấy OpenAI đang tìm cách đa dạng hóa sản phẩm nhằm tiếp cận các phân khúc người dùng. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại động thái này sẽ mở đường cho việc tính phí sử dụng các tính năng AI về lâu dài.

Huy Đức (theo CNBC, TechRadar)