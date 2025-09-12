Nền tảng AI Việt hợp nhất các mô hình AI vào một ứng dụng

Nền tảng AI hợp nhất OneAI tích hợp mô hình từ OpenAI, DeepSeek, Google vào một ứng dụng, cho phép phân quyền khi sử dụng chung.

Trong buổi ra mắt nền tảng AI tích hợp AMIS OneAI sáng 12/9, ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc Misa, cho biết đây là một phần hiện thực hóa mong muốn phổ cập AI tại Việt Nam. Công ty cũng là đơn vị nhận nhiệm vụ làm chủ công nghệ lõi AI tại Việt Nam.

Theo ông Quang, một trong những thách thức phổ biến khi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Việt Nam ứng dụng AI là chi phí. Ví dụ, mỗi gói thuê bao cá nhân giá khoảng 20 USD mỗi tháng, doanh nghiệp nhỏ có thể phải chi hàng chục triệu đồng, trong khi không thể nắm bắt được tình hình và hiệu quả sử dụng. Ngoài ra, họ gặp khó khăn khi quản lý, cấp phát hoặc thu hồi tài khoản mua cho nhân viên, đồng thời nhiều vị trí chưa biết ứng dụng AI vào công việc hiệu quả.

Tổng giám đốc Misa Lê Hồng Quang chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hà Trang

OneAI của Misa ra đời với mục tiêu tích hợp các mô hình AI, để người dùng có thể sử dụng trên một nền tảng duy nhất thay vì các công cụ AI rời rạc. Theo đó, nền tảng tích hợp mô hình AI phổ biến thế giới như GPT, Gemini, DeepSeek, Grok, Claude, và mô hình của Misa... phiên bản cập nhật nhất và tính giá theo điểm (credit).

Số credit này giảm dần sau mỗi lần sử dụng. Ví dụ gói thuê bao 1 triệu /tháng sẽ được 1.000 credit, theo Misa có thể phù hợp cho khoảng 10 người sử dụng cùng lúc. Chủ tài khoản sau khi mua sẽ cấp quyền cho từng thành viên trong nhóm, tùy theo nhiệm vụ để phân bổ các tính năng, định mức credit phù hợp.

Theo ông Quang, việc này giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thể cấp quyền đúng người, tránh lãng phí, có được báo cáo thống kê hiệu quả sử dụng AI giúp nắm bắt chính xác tình hình sử dụng AI thực tế của đơn vị. Ngoài ra, người dùng cũng dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, từ đó chọn mô hình phù hợp, tăng năng suất. OneAI cũng có lựa chọn cho gia đình, cho phép một người mua và mở hồ sơ riêng cho từng thành viên sử dụng độc lập.

Giao diện ứng dụng OneAI trên iPhone cho phép người dùng chọn giữa nhiều mô hình AI khác nhau. Ảnh: Lưu Quý

Thừa nhận trên thế giới cũng đã có các giải pháp AI tích hợp tương tự, nhưng theo đại diện Misa, nền tảng mới được phát triển được tối ưu cho nhu cầu của người dùng tại Việt Nam, như khả năng chia sẻ tài khoản, thiết lập tài nguyên cho từng người, đồng thời hỗ trợ các mô hình AI trong nước.

"Chúng tôi đặt mục tiêu làm cho AI trở nên dễ tiếp cận, dễ ứng dụng thực tiễn và gần gũi với mọi tổ chức, doanh nghiệp, cũng như từng hộ gia đình tại Việt Nam", ông Quang nói.

Lưu Quý