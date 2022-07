Gỡ vướng cho chủ xe gặp tài khoản thu phí không dừng 'ảo'

Chủ xe có tài khoản thu phí không dừng "ảo" chỉ cần làm cam kết nếu muốn chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chiều 28/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam họp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) để xử lý những lỗi phát sinh. Lỗi gặp nhiều nhất là kích hoạt thẻ "ảo", chủ xe chưa được dán thẻ nhưng đã có tài khoản ETC và xe không thể đi vào cao tốc.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện tượng này do cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ chạy chỉ tiêu nên lấy thông tin để kích hoạt "khống" trên hệ thống; hoặc do chủ mua lại xe, chủ cũ đã dán thẻ nhưng bóc đi và không hủy tài khoản đã có; hoặc chủ xe đăng ký tài khoản từ lâu nhưng không nhớ. Các chủ xe này muốn đăng ký dịch vụ ETC với đơn vị cung cấp mới thì phải hủy tài khoản "ảo". Việc này gây mất thời gian và công sức của chủ xe.

Dán thẻ ePass trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 1/6. Ảnh: Anh Duy

Để tháo gỡ vướng mắc này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép chủ xe muốn hủy tài khoản "ảo" để đổi nhà cung cấp dịch vụ chỉ cần có bản cam kết chuyển đổi và có giấy đăng ký xe, căn cước công dân. Sau đó chủ xe liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để kiểm tra, hoàn thiện các công việc tiếp theo.

Các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu chủ động rà soát, chấn chỉnh không để xảy ra hiện tượng kích hoạt thẻ "ảo"; liên hệ với chủ phương tiện đã dán thẻ lâu ngày. Các xe dán thẻ lâu ngày hay gặp sự cố về nhận diện thẻ nên cần được kiểm tra, xử lý để bảo đảm lưu thông thông suốt qua các trạm thu phí.

Từ ngày 1/8, 10 cao tốc bắt đầu thu phí tự động không dừng toàn tuyến, bỏ làn hỗn hợp. Các trạm BOT trên quốc lộ sẽ chỉ còn một làn thu phí hỗn hợp. Chủ ôtô sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng nếu đi vào làn không dừng mà không sử dụng dịch vụ ETC. Hiện cả nước có 3,2 triệu xe dán thẻ, chiếm 70% tổng số ôtô.

Mấy ngày qua, nhiều chủ xe bắt đầu đi dán thẻ ETC. Một số người bị từ chối dịch vụ vì "xe đã đăng ký thẻ ở đơn vị khác". Ông Hồ Trọng Vinh, Phó tổng giám đốc VETC, cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 100 chủ xe không thể đăng ký dịch vụ ETC vì đã có tài khoản ở đơn vị khác, chủ yếu ở phía Nam.

Đường dây nóng để chủ xe liên hệ khi bị lỗi thẻ Công ty VETC: 1900.6010 hoặc 098.628.1010 Công ty VDTC: 1900.9080 hoặc 098.316.9188

Đoàn Loan