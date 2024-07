Glen Powell - tài năng mới của Hollywood

Từ năm 2014, Powell nhận được những vai có "đất" diễn hơn trước. Trong The Expendables 3, nghệ sĩ vào vai hacker do Barney Ross (Sylvester Stallone) tuyển dụng. Anh tham gia Everybody Wants Some!! của Richard Linklater, Hidden Figures (2016), Sand Castle (2017).

Trên Hollywood Reporter, đạo diễn Scream Queens - Ryan Murphy - cho biết Powell không muốn bị ràng buộc với phim truyền hình. "Trở thành ngôi sao điện ảnh luôn là ước mơ của Glen", Murphy nói. Ảnh: Austin Film Society