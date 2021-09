'Gladiator' sẽ có phần hai

Đạo diễn Ridley Scott cho biết sắp bắt tay vào làm phần tiếp theo của bom tấn "Gladiator" sau hơn hai thập niên.

Đạo diễn Ridley Scott xác nhận thông tin trong bài phỏng vấn với tạp chí Empire hôm 29/9: "Dự án hiện trong quá trình viết kịch bản. Tôi sẽ bắt tay thực hiện bộ phim sau khi hoàn thành tác phẩm về Napoleon".

Russell Crowe trong "Gladiator" (2000). Ảnh: Dreamworks

Theo IndieWire, phần hai của Gladiator vốn được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, gần đây, Ridley Scott bận rộn với nhiều dự án như phim The Last Duel (cùng Matt Damon), The House of Gucci (Lady Gaga đóng chính). Đạo diễn cũng dành thời gian sản xuất series Raised by Wolves cho HBO Max. Scott hiện hoàn thiện Kitbag - phim về hoàng đế Napoleon do Joaquin Phoenix đóng chính, dự kiến phát hành năm 2023.

Hãng phim Paramount hiện giữ bản quyền Gladiator 2. Cây viết Peter Craig (Top Gun: Maverick, The Hunger Games: Mockingjay) chịu trách nhiệm kịch bản. Ê-kíp hiện không tiết lộ thông tin về dàn diễn viên của dự án. Nhân vật chính của phần trước Maximus (Russell Crowe) đã chết ở cuối phim. Bộ phim dự kiến tập trung khai thác nhân vật Lucius, con trai của công chúa Lucilla (Connie Nielsen đóng) và cháu trai của tên hoàng đế Commodus (Joaquin Phoenix).

Gladiator Trailer Trailer "The Gladiator". Video: Dreamwork

Gladiator công chiếu ngày 1/5/2000, đạt doanh thu 460,5 triệu USD toàn cầu, được đánh giá là tác phẩm kinh điển của thể loại hành động lịch sử cổ trang. Phim thắng năm tượng vàng Oscar, gồm giải "Phim hay nhất". Theo NY Times, tác phẩm tạo nên "hiệu ứng Gladiator" tại Hollywood, tạo nên xu hướng về dòng phim cổ trang như Troy, The Alamo, King Arthur, 300 trong thập niên 2000.

Đạt Phan (theo Empire, IndieWire)