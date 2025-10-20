Giúp trẻ phát triển toàn diện với bộ đôi DHA và Lutein

DHA và Lutein là hai vi chất quan trọng cho não bộ và thị lực, khi kết hợp cùng vitamin E tự nhiên, có thể tăng hiệu quả kết nối thần kinh tới 81%.

DHA là acid béo omega-3 chuỗi dài, chiếm tỷ lệ lớn trong chất xám của não bộ và võng mạc, giúp tăng khả năng dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ ghi nhớ và tập trung. Trong khi đó, Lutein là một loại carotenoid tự nhiên tập trung nhiều ở điểm vàng của mắt và các vùng liên quan đến nhận thức trong não.

Nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) cho thấy, khi DHA kết hợp cùng Lutein và vitamin E tự nhiên, hiệu quả kết nối thần kinh có thể tăng tới 81%. Tuy nhiên, cơ thể không tự tổng hợp đủ hai vi chất này, nên trẻ cần được bổ sung qua thực phẩm hoặc sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, đặc biệt trong giai đoạn "vàng" phát triển.

Trên thị trường hiện có hai nguồn DHA chính từ cá nước lạnh và từ vi tảo. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng DHA chiết xuất từ vi tảo an toàn hơn cho trẻ, do không lo tồn dư kim loại nặng, thân thiện hệ sinh thái và dễ hấp thu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Vitatree

Ngoài ra, DHA từ vi tảo giảm mùi tanh đặc trưng của dầu cá, giúp trẻ dễ hợp tác hơn khi sử dụng, đồng thời hạn chế tình trạng ợ hơi sau uống. Khi kết hợp cùng Lutein, hai dưỡng chất này tạo thành "bộ đôi" hỗ trợ đồng thời sự phát triển trí tuệ và thị lực của trẻ.

Nắm bắt nhu cầu này, nhãn hàng Vitatree (Australia) phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kids High Strength DHA Algae Oil plus Lutein, bổ sung DHA chiết xuất từ vi tảo Schizochytrium và Lutein tự nhiên, hỗ trợ phát triển não bộ, thị lực và nhận thức. Sản phẩm được thiết kế dạng viên nang mềm hình cá, phù hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Ông Daniel Moore, giám đốc QA. Ảnh: Vitatree

Theo đại diện hãng, sản phẩm ứng dụng công nghệ lên men và chưng cất phân tử giúp giữ nguyên cấu trúc axit béo DHA, giảm oxy hóa, hạn chế mùi tanh và duy trì độ tinh khiết. Toàn bộ nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Australian Made, sản xuất tại nhà máy chuẩn GMP, được giám sát bởi Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị Y tế Australia (TGA). Mỗi lô sản phẩm đều được kiểm nghiệm độc lập để đảm bảo hàm lượng và độ an toàn trước khi đưa ra thị trường.

Ông Daniel Moore, Giám đốc QA của Công ty BPure Australia cho biết: "Chúng tôi đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu. Mọi sản phẩm đều được kiểm định nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm và tiếp tục theo dõi định kỳ để đảm bảo chất lượng ổn định trong suốt vòng đời".

Thế Đan